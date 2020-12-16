«مطرانية المنيا» تغلق قاعات العزاء وتضع إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

قرر الأنبا مكاريوس، الأسقف العام بالمنيا وأبوقرقاص، خفض أعداد المشاركين بالجنازات وصلوات «الثالث»، للمتوفين وغلق قاعات العزاء، ضمن تدابير مواجهة فيروس كورونا.

وأصدر الأنبا مكاريوس بيانا، مساء اليوم، قال فيه: «بعد أن تلاحظ للجميع، ازدياد نسبة الإصابة بالكورونا، والقرارات التي أصدرتها الحكومة، وتلقي أراء الكثير من الآباء (القساوسة)، والأطباء وأفراد الشعب، ومعرفة وجهة نظرهم، تقرر استمرار صلوات الجنازات بالكنائس، بحضور 25 فردا فقط".

وأضاف البيان: «تقرر كذلك أن تقام صلاة الثالث بالكنيسة بنفس العدد، وبالنسبة لقاعات العزاء تُغلق تماما حتى إشعار أخر، وأن يلتزم جميع الحاضرين للصلوات بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي».

واختتم الأسقف العام بيانه: «يرجي التعاون مع الآباء الكهنة في هذه التوجيهات، حتي لا نضطر إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، حفاظا على أرواح الشعب والكهنة معا، طالبين إلي الله أن يرفع عن العالم هذا الوباء".