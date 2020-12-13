الحمل كشف جريمة جدة قدمت حفيدتها المعاقة ذهنيا لزوجها: أنا حامل ياتيتا

تجردت عجوز من مشاعر الإنسانية والأمومة، وبحثت عما يرضي زوجها العرفي، الذي يصغرها في السن، محاولة إغرائه بكافة السبل ليكمل زواجه منها، فاستغلت مرض حفيدتها لابنتها، الطفلة التي لم تتجاوز الـ13 عاما بإعاقة ذهنية، وقدمتها لزوجها العرفي، ليعاشرها معاشرة الأزواج، إلى أن حملت الفتاة دون أن تفهم ما يحدث، حيث قالت لجدتها لأبيها "بطني وجعاني ياتيتا"؟

"بطني وجعاني ياتيتا"

هذه الجملة كانت البداية التي كشفت تفاصيل الجريمة، عندما توجهت الطفلة لزيارة منزل جدتها لأبيها، حيث شكت لها مرارا من شعورها بألم في بطنها، ولتقطع الجدة الشك باليقين، اصطحبتها إلى المستشفى، فصدمها طبيب الباطنة، بأن حفيدتها حامل في شهرها الثاني، فأسرعت الجدة إلى قسم الشرطة في حلوان، وأبلغت عن الواقعة.

وروت الجدة للنقيب محمود سعداوي، معاون مباحث القسم، ما حدث، وقالت الطفلة أثناء مناقشتها، "ستو فايزة بتخلي عمو أحمد يطلع معايا السطح ونلعب عروسة وعريس، وبتديني حلويات وأكل"، وطلبت جدة الطفلة من ناحية الأب تحرير محضر ضد جدة الطفلة من ناحية الأم وزوجها العرفي واتهمتهما باغتصاب حفيدتها وحملها سفاحا.

القبض على الجدة

وألقت المباحث القبض على جدة الطفلة من ناحية الأم، وبمناقشتها أنكرت الواقعة، ولكن تحريات المباحث أثبتت الجريمة وأنها مشاركة فيها، وأوضحت تحريات النقيب محمود سعداوي، أن المتهمة قدمت حفيدتها لزوجها العرفي برضاها وكانت على علم بالجريمة، وأن المتهم الهارب عاشر الطفلة أكثر من 18 مرة.

تسليم الطفلة لجدتها من الأب

وأمرت النيابة بتسليم الطفلة إلى جدتها من ناحية الأب، كما طلبت النيابة تحريات المباحث النهائية، حول الواقعة، وأمرت النيابة بحبس الجدة المتهمة 4 ايام على ذمة التحقيقات، وكلفت رجال المباحث بسرعه ضبط وإحضار زوجها العرفي.

وتلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، إخطارا من مأمور قسم شرطة حلوان، يفيد بحضور سيدة عجوز إلى القسم وبصحبتها نجلة ابنها "13 عاما" معاقه ذهنيا وحامل في الشهر الثاني، وطلبت الجدة تحرير محضر ضد زوج جدة الطفلة من ناحية الأم، واتهمته بأنه وراء اغتصاب الطفلة مما نتج عنه حملها، وذلك بمعرفة جدتها من ناحية الأم.

وأكدت التحريات صحة الواقعة، وكشفت تحريات المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم حلوان، والنقيب محمود سعداوي، معاون مباحث القسم، أن رواية المبلغة صحيحة.