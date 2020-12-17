«الرئاسة»: بن زايد أشاد بقفزات مصر في مجالات التنمية والمشروعات الكبرى

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، أشاد بالقفزات الكبيرة التي حققتها مصر في مجال التنمية والمشروعات القومية الكبرى، كما أن بن زايد، أكد أنه من خلال علاقاته وأتصالاته على المستوى الدولي، وعلى مستوى المنظمات الدولية المتخصصة، كانت هناك إشادة من تلك المنظمات بالمؤشرات الإيجابية، التي تحققت في مصر العام الجاري بالرغم من جائحة فيروس كورونا المستجد«كوفيد- 19»، فضلًا عن تأثر جميع دول العالم اقتصاديًا، جراء هذه الجائحة، بينما مصر حققت معدل نمو 3.6%.

مصر نجحت في تخفيض نسبة البطالة لـ7.3% رغم جائحة كورونا

وأضاف «راضي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «خبر اليوم»، الذي يُعرض على شاشة «ON»، أن مصر حققت فائض أولي من الموازنة حوالي 5 مليار جنية في عام كورونا، ونجحت في استمرار تخفيض نسبة البطالة من 9% في عام 2019 لـ7.3% في عام 2020، وهذه المؤشرات تم رصدها ومراجعتها من المؤسسات الدولية، «مش الإمارات بس اللي بتقول كده، ده العالم كله يتحدث عن قصة النجاح الكبيرة اللي موجودة في مصر برغم الصعوبات الشديدة التي يُعاني منها العالم أجمع وهذا شيء مبشر».

محمد بن زايد يُشيد بمستقبل الإقتصاد المصري

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن محمد بن زايد، أشاد بمستقبل الاقتصاد المصري والعملية التنموية في مصر، والقواعد التي تم إرسائها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلًا عن مسار النمو ومسار العلم في مصر، وكذلك المشروعات الكبرى، وهذا كان جزء كبير من المباحثات الموسعة التي كانت بين بن زايد والسيسي، كما تم مناقشة الاستثمارات الإماراتية في مصر والتبادل التجاري بين البلدين الذي شهر نمو بشكل كبير جدًا خاصة السنوات الماضية.

لقاء السيسي وبن زايد يُعد الـ23 منذ 2014 حتى الآن

وتابع: «زيارة محمد بن زايد النهاردة، تُعد اللقاء الـ23 بين السيسي ومحمد بن زايد من 2014، وهي الزيارة الـ15 لسمو الشيخ في مصر، وتعكس العلاقات الوثيقة جدا اللي ممكن نقول عليها علاقات ذات خصوصية استثنائية بين البلدين ممتدة من الشيخ زايد وحتى اليوم ونموذج ما بين الأشقاء العرب ونموذج للعلاقات بين الدول على مستوى العالم كلة».