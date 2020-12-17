أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 17- 12-2020 في مصر

سجلت أسعار بورصة الدواجن استقرارًا في مستهل اليوم الخميس 17 الحالي، وذلك بعد حالة من التذبذب في الأسعار شهدتها بورصة الدواجن على مدار الأشهر القليلة الماضية، ما بين الارتفاع والانخفاض.

وفي مطلع الشهرين الماضيين، شهدت بورصة الدواجن انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار بالسوق المصرية، الأمر الذي جعلها تؤثر على جميع منتجات الدواجن وانخفاض سعر البيض أيضًا.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل بورصة الدواجن وأسعارها بالأسواق وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل بورصة الدواجن وملامحها خلال الفترة المقبلة.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

يقول عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة في حديثه لـ"الوطن"، إن أسعار بورصة الدواجن في الاسواق المصرية شهدت استقرارا في بداية اليوم، حيث تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزارع بين 20 و 21 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 24 و25 جنيهًا للكيلو حسب كل منطقة من حيث تكاليف النقل التي يتحملها التاجر.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة أن سعر كيلو الساسو وصل إلى 33 جنيهًا، نشيرا إلى أن أسعار منتجات الدواجن القطاعي مثل البانية وصل إلى 60 جنيها للكيلو، ووصل كيلو الأوراك إلى 25 جنيها، كما وصل سعر كيلو الدواجن البلدي إلى 36 جنيها للكيلو.

أسعار البيض

وسجل سعر كرتونة البيض في السوق المحلي إلى 30 جنيها للكرتونة من المزرعة، بينما يصل سعرها المتداول في الاسواق والذي يصل بشكل نهائي للمستهلك إلى سعر يتراوح بين 34 و 35 جنيها للكرتونة الواحدة.

توقعات بورصة الدواجن

وعن أي توقعات بارتفاع أو انخفاض في أسعار بورصة الدواجن خلال الفترة المقبلة، قال "السيد" إنّ الظروف التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي يصعب معها التنبؤ بهذا الأمر، كما أنّه لا توجد أي مؤشرات حول تحسن الاقتصاد العالمي أو تراجعه وهذا لا يتحدد إلا بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا بحسب قوله، إلا أنّه من خلال الخبرات التراكمية يمكن أن يحدث تغيرًا في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

كما أوضح "السيد" أنّه بالرغم من هذه الاستقرار في الأسعار، ما زال هناك انخفاض في القوة الشرائية للمستهلكين، مشيرًا إلى أنّه إذا تمت تحركات إيجابية من الطب البيطري والتقصي النشط والاستجابة السريعة مع دخول فصل الشتاء يمكن أن نشهد استقرارًا في الأسعار، أما في حال واجهت المنظومة أي مشاكل يحدث أن يخرج المربين والمزارعين من المنظومة، ما يؤدي إلى الشُحية والتي بدورها تؤدي إلى الارتفاع في الأسعار.

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أنّ إنتاج مصر من الدواجن جيد، إذ يتم إنتاج 1.4 مليار دجاجة سنويًا، كما يتجاوز إنتاج مصر من البيض 12 إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.