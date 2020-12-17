الخولي: مفهوم «نائب الخدمات» سيتغير الفترة المقبلة

قال طارق الخولي، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن الناخب المصري بات لديه وعي كبير بخصوص نائب التشريع والرقابة، حيث إن الثقافة المتعلقة بـ«نائب الخدمات» موجودة بين فئة كبيرة من المواطنين، وتلك الثقافة ستتغير خلال الفترة المقبلة.

الخولي: قانون المحليات سيسهم بتغيير ثقافة نائب الخدمات

وأضاف «الخولي»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم والمذاع على فضائية «DMC»، أن وجود قانون يخص المحليات سيسهم في تغيير ثقافة نائب الخدمات، حيث إن وجود جزء من تشبث المواطن لمعالجة معاناته الحياتيه سببة عدم وجود القانون إلى الآن.

وأوضح أن حزب مستقبل وطن وبدفعه للشخصيات التي ستمثله كان به حالة من وضع القواعد والاختيار على أسس تعتمد على الكفاءة وجماهيرية المرشح وقدراته وإمكانياته الشخصية، وهو ما أنتج تركيبة عبرت عن طيف كبير من الناخبين واستطاعت تقديم مرشحين ذوي كفاءة ومهارات عالية لوجود كفاءة ورؤى للدفع بالأفضل بين قيادات وكوادر الحزب.

نائب: نجحنا في التصدي لكورونا بفضل الإصلاح الاقتصادي

وأكد النائب أن مصر نجحت في التصدي لفيروس كورونا في ظل أنهيار عدد كبير من الاقتصاديات الدولية بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي جرى العمل عليه خلال الـ3 سنوات السابقة.

وأشار إلى أن معظم الشباب الذين وفقوا في دخول البرلمان بغرفتيه هو من أصحاب الكفاءات في المجالات المختلفة، حيث أن ذلك جاء وفق معدلات الكافاء الخاصة بكلا منهم، ومن المنتظر أن يقدم هؤلاء الكثير تحت قبة البرلمان سواء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.

وتابع: «هناك حالة فيما بينهم لإثبات أنفسهم والتعبير على أن ثقة الناس كانت في محلها لتمثيل المواطنين داخل القبة، والكبار خبرتهم مهمة، والشباب طموحه أكبر للمستقبل لأن الكبار بيكونوا قدروا يحققوا كثير في مجال حياتهم، ولكن الشاب بيكون عايز يثبت إمكانياته وقدراته، وثمرة برلمان 2015 تنضج وتكبر وبات هؤلاء الشباب ذوى خبرة طويلة».