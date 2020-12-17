«مستقبل وطن»: الأغلبية في البرلمان لا تتعدى 55%

قال عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر الآن لديها بنية سياسية قوية تمنع قفز الجماعة الإرهابية على الحياة السياسية مرة أخرى، موضحا أن هناك تطورا كبيرا في الحياة السياسية، والنسبة الغالبة في البرلمان تمثل البرلمان، وحتى نسبة حزب الأغلبية ليست كما كان يحدث سابقا، ولم تتعدى 55%، وهناك تنوع غير عادي في البرلمان، وهذا مكتسب جديد وهو تنمية الأحزاب السياسية التي تعود على الحياة السياسية في مصر.

الاختلاف داخل البرلمان

وأضاف «هلال»، في مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع برنامج «من مصر»، المذاع على قناة «cbc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، الأربعاء، أنهم يؤيدون ويحبذون الاختلافات لأن الجميع يرفع راية مصلحة المواطن، والجميع ينطلق من قاعدة وطنية، وهم قبلوا الانتخابات بناء على مبادئ الديمقراطية، ولذلك سيقبلون آليات الديمقراطية وهي الحوار.

تغيير ثقافة المعارضة

وتابع الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن: يجب أن نغير ثقافة المعارضة، فلا يوجد معارضة على طول الطريق، ولا موالاة على طول الطريق، ويجب أن يرضى الجميع بما يوافق عليه الأغلبية.

تهامي: هدفنا الحفاظ على الوطن

أما طارق تهامي، عضو اللجنة العليا لحزب الوفد، عضو مجلس الشيوخ، فقال إن البرلمان بغرفتيه يحتاج في هذه المرحلة إلى كل الآراء والأفكار المتعلقة بتطور وتقدم الوطن، مشيرا إلى أن القائمة الوطنية جمعت كل الأطياف من التوجهات المختلفة مثل الاشتراكي والليبرالي، وهناك اختلافات فكرية بين الأحزاب الموجودة في البرلمان، ولكن كل هذه الأحزاب والأطياف جمعها شيء واحد وهو الحفاظ على الوطن من خلال القائمة.

وشدد «تهامي» على أن مصر هي الدولة الوحيدة التي نجت من الأحداث التي حدثت في المنطقة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى ما قاله الشيخ محمد بن راشد، حاكم دبي، بأن الاستثمار في مصر ليس الهدف منه الربح، ولكن دعم استقرار دول المنطقة.