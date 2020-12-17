كشك لشاب من ذوي الهمم يا محافظ القاهرة

أنا شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، أعاني من إعاقة في الحركة، ومتزوج ولدي أطفال، وليس لي أموال سائلة في البنوك، ولا أي أملاك من أي نوع، وأقيم حالياً في شقة مستاجرة طبقاً لقانون الإيجار الجديد، أدفع شهرياً لها 600 جنيه، وفي نفس الوقت أعول أمي مريضة القلب، وكل أملي في الحياة ان أحصل على ترخيص من محافظة القاهرة لإقامة كشك في منطقة الزاوية الحمراء حيث أسكن، يكون مصدر رزق لي ويحمي أبنائي من الحرمان والتشرد، لذلك أناشد السيد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة التكرم بمنحي الترخيص، حتى أستطيع أن أجد قوت يومي أنا وأسرتي.

مدحت أحمد رمضان