"الوطنية للتدريب": أصبحنا "براند" عالمي.. والرئيس يراهن على الشباب

قال الدكتور محمد صالح هاشم، عضو مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للتدريب، إن الأكاديمية فكرة مصرية خالصة نبعت من توجهات الدولة والقيادة نحو الدفع بالشباب لذمام المبادرة، إذ أن الدولة تتميز بميزة فريدة لا تتواجد في العالم، موضحًا أن 65% من الشعب يتراوح سنه في مرحلة الشباب بما لا يتجاوز 40 عامًا، ما تعد ميزة استراتيجية قوية.

وأضاف "هاشم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحقيقة"، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، أن الدولة حرصت على إدماج الشباب في كل المحافل والمحاور السياسية والاجتماعية، والرئيس السيسي راهن على الشباب، والتجربة المصرية بدأت بمؤتمرات الشباب من خلال المنصات الحوارية، وتطورت لمؤتمر شباب العالم، وفي إطار الاهتمام بالشباب طرحت إنشاء الأكاديمية.

وأشار، إلى أنه في خلال عام من طرح الفكرة، صدر قرار بإنشاء الأكاديمية الوطنية على غرار المدرسة الفرنسية للإدارة، لتكون قاطرة تنمية حقيقية، لقيادة جهود كل الدولة والشباب المصري، رغم أن فكرة الأكاديمية ونشأتها لا تتجاوز عامين، لكنها استطاعت في خلال زمن قياسي، بأن تصبح "براند" عالمي قوي.

ولفت، إلى أن الأكاديمية بدأت في تقديم مجموعة من البرامج، عددها 20 برنامجا مختلفا، لكل فئات المجتمع، سواء هيئات قضائية أو إعلاميين أو سفراء بالخارج أو دبلوماسيين أو البرنامج الرئاسي التنفيذي الذي يستهدف شريحة سنية تصل لـ45 عاما، أو البرنامج الرئاسي الإفريقي الموجة للقارة السمراء.

ونوّه "هاشم"، أنه يوجد برامج موجهة للشباب على مختلف الفئات وتوجهاتهم السياسية أو الاقتصادية أو قطاع عام أو خاص أو حكومي، مثل البرنامج الرئاسي، وخلال عامين جرى تدريب 15 ألف شاب، بهدف إعداد قادة لافتا إلى أن المدرسة الفرنسية للإدارة من خريجيها الرئيس الفرنسي الحالي ماكرون والأسبق جاك شيراك، و7 رؤساء وزراء هناك.