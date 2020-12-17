الذهب يرتفع جنيهين.. والغرفة التجارية: الرابح الأكبر

سجّل سعر الذهب ارتفاعًا بقيمة جنيهين مع بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 17 ديسمبر، في أسواق المال والبورصات العالمية لتصبح جملة الارتفاعات خلال يومين نحو 16 جنيهًا.

وبيع عيار 24 بـ942 جنيهًا، وسجل عيار 21 نحو 824 جنيهًا، فيما سجل عيار 18 قيمة 706 جنيهات وبيع الجنيه الذهب، بـ6 آلاف و598 جنيهًا.

أسباب ارتفاع الذهب عالميًا

وواصلت أسعار الذهب ارتفاعاتها عالميًا مع هبوط العملة الأمريكية، حيث كشف البنك الفيدرالي الأمريكي، في بيان له أمس الأربعاء، أنَّ السياسة النقدية توقعت انكماش اقتصاد الولايات المتحدة بنحو 2.4% في العام الجاري، مقارنة مع تقديرات سبتمبر بتراجعه 3.7%.

ومع استمرار هبوط الدولار فإن المعدن الأصفر يزداد بريقًا مع مزيد من الاستثمار في الملاذ الآمن.

يُشار إلى أنَّ الدولار وصل الى أدنى مستوياته في عامين ونصف العام.

المعدن النفيس يواصل ارتفاعه

ارتفع سعر بيع المعدن الأصفر في مصر بقيمة 16 جنيهًا، متاثرًا بالسعر العالمي للأوقية التي ارتفعت لتصل إلى 1867.90 دولار بزيادة 5%.

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور وصفي واصف رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية، لـ«الوطن»: «سيظل الذهب الرابح الأكبر في ظل كل الظروف الاقتصادية والسياسية، بالمقارنة بباقي الاستثمارات، فمع الانكماش قبل الانتعاش، نجد أن الإقبال على الذهب دومًا في ازدياد، والشاهد على هذه أزمة فيروس كورونا التي تراجعت معها معظم بورصات الأسهم والعملات».