ارتفاع أسعار الذهب في نهاية اليوم.. 12 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر، في محلات الذهب بالأسواق المصرية، وتراوحت الزيادة بين 12 و8 جنيهات في الجرام الواحد، وكانت أسعار الذهب في الأشهر القليلة الماضية، شهدت حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، نتيجة لتراجع الاقتصاد العالمي متأثرا بجائحة فيروس كورونا المستجد.

حيث ارتفع عيار 24 من 913 جنيها صباح اليوم، ليصبح بـ925 جنيها في نهاية اليوم بفارق 12 جنيها في الجرام، بينما جاء أقل ارتفاع في عيار 18، حيث سجل في بداية اليوم 685 جنيها، ووصل في نهاية اليوم 693 بفارق 8 جنيهات.

وترصد "الوطن"، متوسط أسعار أعيرة الذهب التي وردت بنهاية التعاملات اليومية، بعد أن شهدت الأسعار ارتفاعا خلال التعاملات المسائية، مقارنة بالأسعار التي وردت صباح اليوم، في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها للقراء على مدار الساعة

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب، ارتفاعا في نهاية اليوم، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 922 و925 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 807 و809 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 692 و693 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و472 جنيها.

توقعات بارتفاع أسعار الذهب الفترة المقبلة

توقع رجب حامد، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سبائك الكويت" لتجارة المعادن الثمينة مزيدًا من الارتفاع في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، وتجاوز الجرام عيار 24 حاجز 1000 جنيه، مؤكدًا أنّه أمر وارد لا محالة عاجلًا أو آجلًا.

وأضاف "حامد"، أنّ الذهب حقق أعلى مستوى له منذ يوليو الماضي ملامسًا مستوى 1960 دولارًا، مدعومًا بعدة معطيات على رأسها الانتخابات الأمريكية، وارتفعت الأونصة 100 دولار من قاع الأسبوع الماضي 1860 دولارًا.