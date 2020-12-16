أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16-12-2020 في مصر

شهدت أسعار الذهب استقرارًا بمحلات الصاغة في بداية التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء 16 ديسمبر الحالي، بعد ارتفاع ملحوظ في الأسعار نهاية تعاملات أمس، تراوحت بين 8 إلى 12 جنيهًا، إذ شهد المعدن الأصفر خلال الأشهر القليلة الماضية تذبذبًا واضحًا في الأسعار بين ارتفاع وانخفاض، نتيجة لتراجع الاقتصاد العالمي متأثرًا بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وترصد "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة وفقًا لبداية التعاملات الصباحية اليوم، على النحو التالي:

الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 922 و925 جنيهًا.

الذهب عيار 21 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 21 بين 807 و809 جنيهات.

الذهب عيار 18 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 692 و693 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

يتراوح سعر الجنيه الذهب بين 6456 و6472 جنيهًا.

وكان الدكتور وصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، توقع ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار المعدن الأصفر خلال الشهرين المقبلين، بسبب ارتفاع حالات الزواج في الهند، والتي تمثل نحو 13% من حجم الطلب عالميًا على الذهب، إذ إنّ الاحتفالات والأمطار الموسمية في الهند لديها القدرة على تحريك الأسعار العالمية.

وأضاف رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، أنّ التذبذب العالمي في أسعار الذهب من شأنه أن يُربك عمليات الشراء في السوق المحلي، مشيرًا إلى أنّ الارتفاع بسبب ارتفاع سعر الأوقية وعمليات الشراء الكبيرة في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب عالميًا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء لأعلى مستوى في أسبوع، إذ استند المعدن الأصفر لارتفاع سجله في الجلسة السابقة بفضل آمال لمزيد من التحفيز الأمريكي، بينما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن السياسات.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1854.51 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ التاسع من ديسمبر عند 1858.13 دولار، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1859.60 دولار، وفقًا لـ"العربية".

ويترقب المستثمرون الآن بيان السياسات الأخير لهذا العام الصادر عن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، إذ من المتوقع أن يُبقي المجلس على أسعار الفائدة عند صفر.

ويتوقع العديد من المحللين توقعات استرشادية جديدة بشأن المدة التي سيُبقي فيها المجلس على برنامجه الضخم لشراء سندات. لكن مكاسب الذهب كبحها ما بدا أنّه تأهب لقاح مضاد لكوفيد-19 تطوره مودرنا لتلقي موافقة الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، ما دعم الأسهم الآسيوية.

وصعد البلاتين الذي يُستخدم في صناعة السيارات 0.5% إلى 1041.35 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أعلى مستوى في أكثر من أسبوع عند 1045 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت الفضة 0.7% إلى 24.66 دولار للأونصة وربح البلاديوم 0.7% إلى 2335.07 دولار.