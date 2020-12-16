بعضها زاد 3 جنيهات.. ارتفاع أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب في نهاية التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 16 ديسمبر، ارتفاعا في كافة الأعيرة، حيث سجل بعضها زيادة 3 جنيهات وأخرى جنيهًا واحدًا.

وترصد «الوطن»، متوسط أسعار أعيرة الذهب التي وردت بنهاية التعاملات اليومية، بعد أن شهدت الأسعار ارتفاعا خلال التعاملات المسائية، مقارنة بالأسعار التي وردت صباح اليوم، في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

أسعار الذهب

وسجّلت أسعار الذهب، ارتفاعا في نهاية اليوم، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 925 و927 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 809 و811 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 693 و695 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و472 جنيها.

توقعات بارتفاع أسعار الذهب الفترة المقبلة

وتوقع رجب حامد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سبائك الكويت» لتجارة المعادن الثمينة مزيدًا من الارتفاع في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، وتجاوز الجرام عيار 24 حاجز 1000 جنيه، مؤكدًا أنّه أمر وارد لا محالة عاجلًا أو آجلًا.

وأضاف «حامد»، أنّ الذهب حقق أعلى مستوى له منذ يوليو الماضي ملامسًا مستوى 1960 دولارًا، مدعومًا بعدة معطيات على رأسها الانتخابات الأمريكية، وارتفعت الأونصة 100 دولار من قاع الأسبوع الماضي 1860 دولارًا.

نصائح لشراء الذهب

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب، إنّ تلك هي الأنسب لشراء الذهب، نظرا لما تشهده الأسعار من انخفاض مقارنة بموجة الارتقاع التي اجتاحت السوق المالية، لتعاود الاسعار الاقتراب من المعدلات الطبيعية مره أخرى، حيث انها هي الأنسب لشراء الذهب.

كما وجّه نجيب نصائح للمواطنين المقبلين على الشراء للاستثمار بشراء السبائك الذهبية، ومحاولة تجنب شراء المشغولات حتى لا تتأثر بثمن المصنعية عند البيع، كما يجب الذهاب إلى تاجر يكون على معرفة بالأسرة، وسبق التعامل معه.