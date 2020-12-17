سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 17-12-2020

تباينت أسعار الدولار اليوم الخميس الموافق 17 ديسمبر الحالي، وتستعرض "الوطن" استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها يوميًا وبشكل مستمر، متوسط سعر الدولار في بنوك حكومية وخاصة مختلفة مثل بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك الإسكندرية والمصرف المتحد و بنك قناة السويس، على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وقال علي الحريري، نائب رئيس شعبة الصرافة بالغرف التجارية، إنّ السيولة الخاصة بالدولار متوفرة لفتح الاعتمادات المستندية للمستوردين، من أجل السلع اللازمة للمواطنين.

سعر الدولار أمس الأربعاء

وسجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، اليوم الأربعاء 16 ديسمبر، استقرارًا سعريًا في جميع البنوك وشركات الصرافة المصرية.

وجاءت البنوك الأعلى سعرًا لشراء وبيع الدولار أمس الأربعاء الموافق 16 ديسمبر كريدي أجريكول، والبركة، وبلوم، والأهلي الكويتي بيريوس، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والمصري الخليجي، ومصر إيران للتنمية، وقناة السويس، والمصرف المتحد، وعودة، والمشرق، والكويت الوطني، والعقاري المصري للتنمية، والتنمية الصناعية، وأبوظبي التجاري، والإمارات دبي الوطني، وأبوظبي الأول، والمصرف العربي الدولي، والتعمير والإسكان، والأهلي المتحد، وقطرالوطني، وكان البنك الأقل سعرا في البيع، هو الاستثمار العربي.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم الخميس 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك الإسكندرية نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 17 ديسمبر، في بنك مصر بقيمة 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

وسجل اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 19.06 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 19.09 جنيه للشراء و19.28 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 19.02 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع.

أما سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس الموافق 17 ديسمبر في بنك الإسكندرية، فبلغ 21.11 جنيه للشراء، و21.37 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي 21.10 جنيه للشراء و21.34 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 21.10 جنيه للشراء و21.34 جنيه للبيع.