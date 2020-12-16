سعر الدولار اليوم الأربعاء 16-12-2020 في مصر

اختلفت أسعار الدولار اليوم الأربعاء الموافق 16 ديسمبر الحالي، وتستعرض "الوطن" استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها متوسط سعر الدولار للشراء وللبيع في عدد من البنوك الحكومية والخاصة المختلفة مثل بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك الإسكندرية والمصرف المتحد و بنك قناة السويس ، على النحو التالي:

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمس الاثنين

وتم بيع الدولار أمس بأعلى سعر شراء وهو 15.76 جنيه و15.68 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي المتحد، hsbc، قطر الوطني، الإسكندرية، الأهلي الكويتي -بيريوس، المصري الخليجي، قناة السويس، المصرف المتحد، عودة، المشرق، الكويت الوطني، العقاري المصري العربي، الوطني التجاري، الإمارات دبي الوطني.

وارتفع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار واليورو أمس الاثنين بعد قرار تمديد المفاوضات، والآمال لكي تتوصل بريطانيا لاتفاق تجارة حرة.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وسجل اليورو اليوم الأربعاء الموافق 16 ديسمبر في البنك الأهلي المصري نحو 18.99 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 19.02 جنيه للشراء و19.17 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 19.02 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 19.02 جنيه للشراء و19.17 جنيه للبيع.

أما سعر الجنيه الاسترليني اليوم الأربعاء الموافق 16 ديسمبر في بنك قناة السويس 21.03 جنيه للشراء، و21.23 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي 21.01 جنيه للشراء و21.20 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 21.03 جنيه للشراء و21.22 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم الأربعاء الموافق 16 ديسمبر 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك الإسكندرية نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 4.08 جنيه للشراء و4.19 جنيه.

وجاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء الموافق 16 ديسمبر، في بنك مصر بقيمة 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.