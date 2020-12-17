تدريب على إنتاج الكليم والسجاد اليدوي بدمياط برعاية التضامن

افتتحت جمعية خير دمياط المشهرة والخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، خط تدريب وإنتاج الكليم والسجاد اليدوي، تحت رعاية حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط، وبمشاركة عضوي مجلس الشيوخ محمد أبو حجازي والمهندس وليد التمامي نائبا مجلس الشيوخ.

وعبرت منى سراج رئيس مجلس إدارة الجمعية، عن شكرها للنواب على إتاحتهم الفرصة للسيدات المستفيدات بالجمعية وشباب وفتيات دار الضيافة، بنين وبنات في تعلم حرفة يدوية تكون مصدر رزق جيد ليهم ويأتي ذلك الفكر حرصا على التأهيل المهني والاهتمام بالإنتاج بشكل أوسع وكذلك التسويق.

وقالت إن خط (إنتاچي) التابع لمركز الملك والذي يخضع لإشراف جمعية خير دمياط في القريب العاجل وبرعاية ودعم النائبين سوف يطلق أكاديمية تأهيل مهني دورها تعليم الحرف المختلفة، ثم تحويلها لخطوط إنتاجيه مع دعم التسويق للمنتجات بطرق مختلفة ومتنوعة.

وعبر أبو حجازي عن سعادته بمركز المُلك، بقوله «معاً بإذن الله سيصل إنتاج خير دمياط لعواصم أوروبية».

وفي وقت سابق قامت جمعية خير دمياط، بتوزيع المساعدات العينية على الأسر الأشد احتياجاً والعمالة اليومية المتضررة، والأسر في العزل المنزلي، واستغاثات التليفون والفيسبوك، من مهمات إغاثة وحقائب غذائية ولحوم، بالجهود الذاتية ومساعدات أهل الخير والمتطوعين على مستوى المحافظة بجميع مدنها وقراها.

وتعد هذه المبادرة أكبر حملة إطعام على مستوى المحافظة، حيث تواصل فعالياتها بصفة يومية منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا، كما تضمنت المبادرة تقديم وجبات بصفة يومية لأبطال الفريق الطبي بمستشفيات دمياط من تمريض وعمال وأمن كمبادرة من الجمعية لرفع الروح المعنوية لهؤلاء الأبطال وكرسالة من المجتمع بأن الجميع معهم، وأيضا تقديم الوجبات للمعزولين بمركز العزل بمركز التعليم المدني بدمياط الجديدة.

وتأتي المبادرة في إطار التخفيف من آثار الظرف الراهن التي تمر به البلاد، وبهدف رفع المعاناة عن أهالينا الأشد احتياجا وتضررا في هذه الظروف في ظل الاحتياطات المتبعة، لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد.