شفط تجمعات مياه الأمطار ورفع درجة الاستعداد القصوى في مدن وقري دمياط

رفعت الوحدة المحلية بمدينة رأس البر تجمعات مياه الأمطار من شوارع المدينة بمعدات وسيارات الوحدة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومتابعة عمل محطات الرفع وبلاعات صرف المطر بشكل منتظم، وذلك إثر موجة سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة المتواصلة التي تشهدها المدينة، ويستمر العمل على مدار الساعة حتى انتهاء النوّة.

وفي السياق ذاته قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بتكثيف وجود المعدات بنطاق المدينة والقرى التابعة لها، لسحب تجمعات مياه الأمطار بقرية البساتين والطريق الرئيسية تحت إشراف محمد البساطي نائب رئيس المدينة لشؤون القرى وسهام شعيب رئيسة القرية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة بالمحافظة وذلك لمواجهة موجة الطقس السييء التي تتعرض لها البلاد طبقا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

شهدت محافظة دمياط هطول أمطار غزيرة على سواحلها مصحوبة برياح وصقيع، مما تسبب في توقف حركة الصيد ببوغاز مدينة عزبة البرج، وعدم خروج المراكب للسروح.

وقال حسام وفدي رئيس جمعية الصيادين بمدينة عزبة البرج، لـ«الوطن»، إن توقف الأسطول اليوم نظرا لموجة الطقس السيئ حيث يتراوح ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ أنه من المتوقع أن يسود اليوم الأربعاء طقس معتدل نهارا بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، كما أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على تلك المناطق، وتكون حركة الرياح معتدلة، بينما يكون الطقس دافئا نهارا وبارد ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

وعن طقس يوم الخميس فمن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا وبارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال سيناء، كما أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.