سجل 15.78 جنيه للبيع.. استقرار الدولار اليوم الخميس 17 ديسمبر

استقر سعر الدولار، اليوم الخميس 17 ديسمبر، في كل البنوك وشركات الصرافة، بالمقارنة بأمس، وبنكين فقط الأعلى سعرا لشرائه وبيعه.

وبيع الدولار مقابل الجنيه بأعلى سعر له في بنكي «مصرف أبوظبي الإسلامي، والتعمير والإسكان»، ليباع بـ15.78، مقابل 15.68 جنيه، أمس.

العملات الأوروبية:

وسجّل اليورو اليوم، 19.12 جنيه كأعلى سعر للشراء في البنوك وشركات الصرافة، في بنك المصرف العربي الدولي.

فيما سجّل الجنيه الاسترليني أعلى سعر شراء له في المصرف العربي الدولي بـ21.20 جنيه.

العملات العربية:

وسجّل الريال السعودي أعلى سعر شراء له، بـ4.17 جنيه، في بنوك: «بلوم، وعودة، والمشرق، والمصرف العربي الدولي، وقطر الوطني، وhsbc».

أما الدرهم الإماراتي فقد سجل أعلى سعر شراء له مقابل الجنيه، بـ4.26 جنيه، في بنوك: «بلوم، والمصري الخليجي، وعودة، والمشرق، والمصري العربي الدولي، وhsbc، وقطر الوطني».

من جهته، قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية للقاهرة، إن استقرار الدولار وعدم تذبذبه أفضل للتجار والمستوردين؛ لأنه يساعد على ثبات أسعار السلع في الأسواق؛ لكون استقرار الدولار يحافظ على سعر المنتج النهائي، الذي قد يبيعه للجمهور المستهلك.

وأوضح «شيحة» أن الدولار المذبذب يشتت التاجر فيما يتعلق بتسعير السلعة المطروحة في السوق، كما يحافظ أن يكون للسلعة سعرواحد.

في السياق ذاته، قال أحمد صقر، نائب رئيس غرفة الإسكندرية، أن استقرار الدولار يحافظ على استقرار الأسعار، وتوفره يساعد على وفرة المعروض، ما يساهم في الحفاظ على استقرارها وتوازنها خلال الشتاء المقبل.

وأوضح «صقر» أن قائمة الأسعار التي حافظت على استقرارها بسبب وفرة الدولار واستقراره، خلال الفترة الماضية في الأسواق، هي أكثر من 50 سلعة غذائية وغير غذائية، منها الدواجن والبيض ومنتجاتها، واللحوم المجمدة ومشتقاتها، والحليب «الطازج، والمكثف، والبودرة»، والألبان ومشتقاتها، والشاي والقهوة ومنتجاتهما، والسكر والحلاوة الطحينية، والمربى ومنتجاتها، والبقوليات والحبوب والأرز ومنتجاتها، والبسكويت ورقائق البطاطس وغيرها، والمياه المعدنية والعصائر الطازجة والمعلبة، والأغذية المحفوظة والمعلبة، وزيوت الطعام والطبخ، وحليب وأغذية الأطفال، وحفاضات الأطفال والفوط الصحية بأنواعها، والمنظفات الشخصية والمنزلية بأنواعها، وورق القصدير ومواد الحفظ، والمستلزمات المنزلية بأنواعها.