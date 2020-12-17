ضحايا لقمة العيش.. قصة عمال عادوا من عملهم بمطروح إلى مقابرهم في سوهاج

حزم 14 عاملًا حقائبهم عائدين إلى قريتهم لقضاء إجازة مع أسرهم بقرية البلابيش المستجدة بمركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، إلا انهم كانوا ضحية لسائق سيارة الميكروباص التي تقلهم، فقبل أن يصلوا منازلهم بمئات الأمتار تخطى السائق بشكل خاطئ سيارة أخرى ليرتطم وجهًا لوجه مع أتوبيس يقل ركابًا.

وشيع الآلاف من أهالي قرية البلابيش بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، جثامين أبناءها ضحايا حادث الطريق الزراعي الشرقي، عقب صلاة الفجر اليوم الخميس، فيما يرقد 6 مصابين داخل غرف العناية المركز لتلقي العلاج اللازم.

وشهدت الجنازة المهيبة لضحايا لقمة العيش، حزن وبكاء وصراخ من الأهالي لحظة وادع أبناءهم إلى مثواهم الأخير، بعد أن صرحت النيابة بدفن جثث الضحايا، لعدم وجود شبهة جنائية.

الحادث حوّل السيارة الميكروباص إلى كتلة من الحديد هوت على جانب الترعة المجاورة للطريق، ليهرول أهالي المنطقة إلى مكان الحادث ليجدوا ما يقرب من نصف عدد المستقلين للسيارة جثثًا هامدة، ليسفر الحادث عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

وقال أحد الأهالي بقرية البلابيش المستجدة، إن جميع من كانوا في السيارة يقيمون في القرية، وجميعهم عمال يعملون في مجال المعمار أو أي مجال آخر يكسبون منه لقمة العيش في مدينة مطروح.

وأضاف أن الضحايا كانوا على سفر دائم إلى مدينة مطروح، وعندما تتحسن أحوالهم المادية يحضرون إلى قريتهم لقضاء إجازة مع أسرهم ثم يعودون مرة أخرى للعمل هناك، موضحًا أن السبب الرئيسي في الحادث هو عدم تقدير سائق الميكروباص للمسافات على الطريق، وتجاوزه الخاطئ لسيارة ما أودى بحياة عمال بسطاء.

وشيع أهالي قرية البلابيش المستجدة بمركز دارالسلام فجر اليوم جثامين ضحايا الحادث الذي وقع مساء أمس على الطريق الزراعي الشرقي بين سيارة ميكروباص واتوبيس.

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات في الحادث، وصرحت بدفن جثث الضحايا، لعدم وجود شبهة جنائية، وتم دفن الضحايا بمقابر القرية عقب صلاة الفجر.

وشهد الطريق الزراعي الشرقي بدائرة مركز دارالسلام جنوب شرق محافظة سوهاج حادثًا مروعًا بين أتوبيس ركاب وسيارة ميكروباص أمام مدخل قرية الكشح، وأسفر الحادث عن مصرع 6 أشخاص يقيمون قرية البلابيش المستجدة، كما أصيب 6 آخرين.

وأعلنت مديرية الصحة بسوهاج حالة الطوارئ بجميع المستشفيات، فور ورود بلاغ بالحادث، ودفع مرفق الإسعاف بـ 16 سيارة اسعاف، وانتقلت قيادات مديرية أمن سوهاج، والسكرتير العام للمحافظة سوهاج الي مكان الحادث، وتجمع الأهالي باعداد كبيرة في المنطقة للمساعدة في استخراج الجثث والمصابين من السيارة الميكروباص.