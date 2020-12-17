استقرار حالة 5 مصابين في حادث دار السلام بسوهاج

قال مصدر بمستشفي سوهاج الجامعي، إن الحالة الصحية للمصابين البالغ عددهم 6 مصابين استقرت، عدا حالة واحدة في مرحلة حرجة، مشيرا إلى أن المستشفى أعلن حالة الطوارئ فور وصول المصابين وجميعا يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن المصاب الذي دخل في حالة حرجة مصابا بارتشاح في المخ، وبه كسور في الجسم، وتم وضعه تحت أجهزة التنفس الصناعي بقسم الرعاية المركزة.

وتابع أن باقي المصابين حالتهم الصحية مستقرة وجميعهم بهم كسور وجروح متفرقة، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم، لافتا إلى أن المستشفى الجامعي فور وصول المصابين تم إعلان حالة الطوارئ.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دارالسلام يفيد ورود بلاغ بحادث تصادم ووجود متوفين ومصابين بالطريق الزراعي الشرقي بناحية الكشح.

انتقل إلى مكان الحادث نائب مدير الأمن، مدير إدارة البحث الجنائي ومساعد المدير لفرقة الشرق وضباط إدارتي المرور والحماية المدنية بسوهاج ومأمور وضباط المركز، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة «ميكروباص»، قيادة، عصفور أحمد عوض (45 عاما)، سائق، ويقيم دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة التخطي الخاطئ واصطدم السيارة بأتوبيس عام قنا تابع لشركة الصعيد للنقل والسياحة، قيادة «ربيع.م.م»، (45 عاما) ويقيم في قنا.

وأسفر الحادث عن مصرع حاتم فريد عبدالمجيد، 23 عاما، وأحمد البس جاد، 19 عاما، وفارس علي، 30 عاما، ووليد محمد أمين، 24 عاما، والأنور علي غلاب، 50 عاما، وحسام الأنصاري أحمد متولي، 24 عاما.

وأصيب عبدالرحمن راضي، 28 عاما، ومحمود حامد، 35 عاما، ومحمود عبد اللاه، 35 عاما، وعصفور أحمد أبوعوف، 24 عاما، وفج النور عبدالشافي، 50 عاما، وتاج الدين جاد الرب، 31 عاما.

وتبين من المعاينة اصطدام الأتوبيس وجها لوجه مع السيارة الميكروباص، وانقلاب الأخيرة علي جانب الترعة، وتم رفع آثار الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وصرحت بدفن جثث الضحايا.