شروط وطريقة التقدم لوظائف مصرف أبو ظبي الإسلامي

أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي حاجته لشغل وظائف شاغرة للعمل في فروع البنك المختلفة في القاهرة واختلفت الوظائف ما بين Financial Planning and Analysis Analyst، Recovery Officer، Assistant Product Manager، Financial Planning and Analysis Manager، Recovery Manager، Brand & Marketing Communcation Senior Manager، وجاءت تفاصيل الوظائف والشروط المطلوبة على النحو التالي:

Recovery Officer

ويشترط في التقدم للوظائف وفق مصرف أبو ظبي الإسلامي كما يلي:

الخبرة 5 سنوات على الأقل في مجال العمل.

الحصول على درجة جامعية مناسبة لطبيعة العمل.

Recovery Manager

اشترط مصرف أبو ظبي الإسلامي في المتقدمين التالي:

الحصول على درجة جامعية مناسبة لطبيعة العمل.

الخبرة في مجال العمل.

القدرة على التفاوض.

إدارة مخاطر الائتمان.

Financial Planning and Analysis Analyst

واشترط مصرف أبو ظبي توافر الشروط التالية في المتقدمين للوظيفة:

الحصول على درجة جامعية مناسبة لطبيعة العمل.

الخبرة في مجال العمل.

إجادة اللغة الإنجليزية.

Financial Planning and Analysis Manager

ويشترط عند التقدم للوظيفة وفق مصرف أبو ظبي الإسلامي على النحو التالي:

الحصول على درجة جامعية مناسبة لطبيعة العمل.

الخبرة من 7 لـ10 سنوات في مجال العمل.

إجادة اللغة الإنجليزية.

Brand & Marketing Communcation Senior Manager

ويشترط في المتقدمين للوظيفة وفق حساب لينكد إن الخاص بمصرف أبو ظبي الإسلامي على النحو التالي:

إجادة اللغة الإنجليزية تحدث وكتابة.

الخبرة في مجال التسويق.

إجادة مهارات التواصل.

Assistant Product Manager

وحدد مصرف أبو ظبي الإسلامي شروط التقدم للوظيفة على النحو التالي:

الحصول على درجة البكالوريوس

إجادة مهارات التواصل.

الخبرة في مجال العمل.

طريقة التقدم لوظائف مصرف أبو ظبي الإسلامي

ويمكن التقدم لوظائف مصرف أبو ظبي الإسلامي الشاغرة على الحساب الرسمي الخاص بمصرف أبو ظبي على موقع لينكد إن الإلكتروني.