الشروط المطلوبة للحصول على قرض شخصي يصل لمليون ونصف دون ضامن

يقدم بنك مصر خدمات مختلفة للمواطنين ما بين قروض التمويل العقاري وقرض السيارة وقرض الاسكوتر وقرض السلع المعمرة والقروض الشخصية وقرض الرحلات السياحية وقرض الحج والعمرة وقرض التعليم، والحسابات الجارية وحسابات التوفير.

يسعى عدد كبير من المواطنين للحصول على قرض شخصي في حال حدثت ظروف تتطلب أموال غير متوفرة أو لشراء شقة أو سيارة أو أي سبب آخر.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها تفاصيل القرض الشخصي من بنك مصر دون ضامن بموجب خطاب تحويل من جهة العمل، وفق الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك كما يلي:

تصل أعلى قيمة للقرض الشخصي بموجب خطاب تحويل من الجهة مليون ونصف للقطاع الخاص.

تصل أطول مدة تقسيط تصل لـ10 سنوات للعاملين بالهيئات والمصالح الحكومية وقطاع الأعمال العام والقطاع العام في حالة تحويل المرتب، و8 سنوات في حالة تحويل القسط فقط «5 سنوات للعاملين بالقطاع الخاص والاستثماري وقد تصل إلى 8 سنوات في بعض فئات القطاع الخاص».

- لا يشترط بنك مصر وجود ضامن للعميل.

- يقدم البنك إمكانية شراء قروض البنوك الأخرى.

- يتم الإعفاء من مصاريف فتح الحساب بالبنك.

- يقدم القرض أقل سعر عائد.

- يقدم القرض أقل مصاريف إدارية.

- يقدم القرض وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلي.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض الشخصي من بنك مصر

وجاءت المستندات المطلوبة للحصول على القرض الشخصي من بنك مصر بموجب خطاب تحويل من جهة العمل وفق الموقع الإلكتروني الخاص ببنك مصر كما يلي:

طلب الحصول على القرض.

صورة بطاقة رقم قومي سارية.

إيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 أشهر.

شهادة حديثة بمفردات الراتب لم يمر عليها شهرين.

خطاب معتمد من جهة العمل بعد اعتماد الصيغة من البنك.

ويقدم البنك قروض باثبات الدخل، وأصحاب المعاشات وتسهيلات بضمان اوعية إدخارية.