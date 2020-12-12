إزاي تحصل على قرض استثنائي لمشروعك لو تضرر من أزمة كورونا؟

تعثر أصحاب المشروعات الصغيرة وتعرضهم لضائقة مالية في ظل انتشار كورونا، دفع الدولة من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة لدعم كل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المتضررة بمنحهم قرض استثنائي.

وتستعرض "الوطن" في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة تفاصيل الحصول على القرض الاستثنائي.

- يصل الحد الأقصى لهذا القرض إلى مليون جنيه وسيتم توفيره لأصحاب المشروعات الصغيرة بشروط وفائدة ميسرة وتبعا لطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع.

- أصحاب المشروعات الصغيرة الذين يريدون الاستفادة من المبادرة يمكنهم الاتصال بخدمة عملاء الجهاز على 16733 أو زيارة فروع الجهاز بكل محافظات الجمهورية.

كيفية الحصول على القرض

- الدخول على الصفحة الرسمية للجهاز من هنـــــــا.

- الضغط على "تسجيل البيانات".

- قم بتحميل وتوقيع طلب القرض والذي يتضمن البيانات الأساسية للعميل مثل اسم المنشأة ورقم بطاقة الرقم القومي للضامن وطبيعة النشاط والسجل التجاري ورقم الملف الضريبي.

- بعد ذلك قم بتسجيل بياناتك عن طريق إدخال الاسم والرقم القومي والعنوان ورقم التليفون وتحديد مبلغ القرض.

- بعد ذلك قم بتحميل المستندات وطلب القرض الموقع وهي:

1. استمارة الطلب.

2. كشف بعدد العمالة الفعلية الموجودة في المشروع والأجور الشهرية من واقع الدفاتر الشهرية للعميل.

3. إيصالات الكهرباء والغاز والمياه لفترة 6 أشهر سابقة لتاريخ طلب الحصول على التمويل.

4. ما يفيد تقديم الإقرار الضريبي عن عام 2019.

5. البروتستو والإفلاس (من خلال إدارة الاستعلامات المركزية بالجهاز).

6. الاستعلام الإئتماني.