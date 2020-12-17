«الآثار»: مستعدون بقوة لأي أمطار لحماية التراث من الضرر

أكد الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، أن قطاع الآثار خلال الفترة الماضية كان مستعدًا بشكل قوي لحماية الآثار من هطول الأمطار التي تم الإعلان عنها من قبل هيئة الأرصاد الجوية خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن الأمطار التي سقطت على المواقع الآثرية المختلفة كانت متوسطة ومعقولة، ويوجد إدارة من أجل الأزمات والكوارث تتابع بشكل دوري مع القطاع طريقة التعامل مع المياه، وحمايتها من التسريب للمباني الآثارية للحفاظ على رونقها وسلامتها من أي ضرر أو مشاكل فيها.

وأضاف «عبدالمحسن» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، وتقدمه الإعلامية جومانا ماهر، أن قصر البارون واحد من المشاريع التي عمل عليها القطاع، والذي شهد خلال الفترة الماضية مشروع من أجل ترميمه ومعالجته وخاصة الأسطح والأرضيات الموجودة فيه، خاصة أن هناك تسريب في المياه خارج القصر كانت مشكلة فيه، وتم العمل على معالجتها خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن قصر البارون في الوقت الحالي جرى العمل فيه على متابعة الأسطح والمزاريب وتسليكها وتجهيزها حتى تستوعب أي كميات من مياه الأمطار.

وواصل أن هناك تنسيق كامل مع كل المناطق الأثرية والأحياء المختلفة من أجل استدعاء سيارات لإزاحة وشفط المياه من أي تجمعات قريبة أو موجودة عند أي منطقة آثرية حال استلزم الأمر ذلك، مؤكدًا أنه لم تصل أي منطقة آثرية إلى ذلك حتى الآن.

وشدد، على أن أعمال رفع الكفاءة بسور مجرى العيون انتهت، كما جرى استخدام الرمالات في تجهيز الواجهات وعمل متابعة الأسطح والمزاريب وتسليكها وتجهيزها حتى تستوعب أي كميات من مياه الأمطار.