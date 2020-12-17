إسرائيل تسجل 2800 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت إسرائيل، 2800 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإسرائيلية، إلى أن السلطات الصحية أجرت أكثر من 80 ألف تحليل طبيا للكشف عن الفيروس، مثلت النتائج الإيجابية منها 3.5%، وفقا لما ذكرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

وأوضحت الوزارة الإسرائيلية، أن هناك 400 مريض بكورونا يعانون من حالات حرجة في المستشفيات، من بينهم 150 على أجهزة التنفس الصناعي، فيما بلغت حصيلة الوفيات 3 آلاف و33 حالة.