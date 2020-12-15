محافظ القاهرة للمواطنين: لا تنزلوا الشوارع إلا للضرورة غدا

مع إطلاق هيئة الأرصاد الجوية تحذير بتوقعات الطقس السيئ على القاهرة غدا، طالب اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مواطنو العاصمة، بعدم النزول للشارع غدا، إلا للضرورة القصوى، لعدم التأثر بموجة الطقس السيئ التى من المتوقع تعرض القاهرة لها وفق توقعات الأرصاد الجوية.

وشدد على جميع رؤساء الأحياء ومسئولى شركتي المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة، التواجد بالشارع لمتابعة رفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس أولًا بأول، مشيرا إلى انتشار الشفاطات فى كل أحياء العاصمة، للتعامل الفورى مع تراكمات المياه.

ووجه كل المسئولين التنفيذيين بالمحافظة، بالتعامل السريع مع الشكاوى، التى ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور لها.

وشدد محافظ القاهرة، على ضرورة التركيز على سرعة رفع تراكمات المياه من الشوارع الفرعية والرئيسية، لتسهيل حركة الموطنين والتخفيف من معاناتهم فى السير بها، مع استمرار مراجعة أعمدة الإنارة بالعاصمة، حرصًا على حياة المواطنين، مؤكدًا أن كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تواصل عملها دون توقف، وتتخذ كل الاجراءات التى من شأنها الحفاظ على راحة وسلامة المواطنين.

ووجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بتعطيل الدراسة غدا بجميع مدارس القاهرة تحسبا لأى طارئ، وعدم تعطيل حركة السير للتعامل مع سقوط الأمطار، موجها جميع الأجهزة بضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ، من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية والادارة العامة لمرور القاهرة.

وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافورى والمواتير بالمحاور الرئيسية، ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق، لسحب أى تراكمات حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية، مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع، بجانب هذه النقاط قبل هطول الأمطار، طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

من جانبه، قال المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، أنه الشركة مستمرة فى أعمالها برفع درجة الاستعداد للتعامل مع اى سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة طبقا لتوقعات الأرصاد الجوية.

وأضاف لـ"الوطن"، أنه تم توزيع 165 معدة من شفاطات وبدالات ونافورى بالمحاور الرئيسية، ومنازل ومطالع الكبارى، والانفاق بالقاهرة والجيزة، وتم إعلان حالة الطوارئ القصوى، لحين انتهاء موجة الطقس السيئ، وإعلان الأرصاد الجوية ذلك.

وأشار إلى أنه تم التأكد من سلامة الانفاق، وإنشاء بالوعات تصريف مياه أمطار بكورنيش النيل بالقاهرة والجيزة وميدان جامعة القاهرة، وبالوعات على كورنيش المعادى والاتوستراد، وتطهير البالوعات، واستنفار تام فى محطات الصرف الصحى ومياه الشرب، وإلغاء الإجازات، حتى انتهاء موجة الطقس السيئ.