فايزر تحقق في حادث دخول عنصر طبي للمستشفى بعد تطعيمه ضد كورونا

ستجري شركة فايزر الأمريكية تحقيقا دقيقا في حادثة تعرض لها عنصر طبي، أدخل إلى المستشفى في ولاية ألاسكا الأمريكية، بعد تطعيمه ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأكد مصدر في الشركة، لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، أن الشركة ليس لديها معلومات مفصلة حتى الآن عن هذه الحالة، مشيرا إلى أنها تتعاون بشأن هذه القضية مع سلطات ولاية ألاسكا.

وقال المصدر: «سنتابع بدقة جميع الأنباء بشأن أعراض الحساسية الخطيرة التي تظهر بعد التطعيم، وعند الضرورة، تحديث الصياغة على التعليمات»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأكدت شركة فايزر في الوقت ذاته، أن التجارب السريرية لم تكشف عن أي علامات لردود فعل خطيرة متعلقة بالحساسية، مرتبطة باللقاح.

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، قالت في وقت سابق، إن ردا تحسسيا قويا ظهر قبل يوم لدى امرأة تعمل في المجال الطبي بعد حقنها بلقاح من شركتي بيونتيك وفايزر، مشيرة إلى أن حالتها الصحية تقيم الآن على أنها مستقرة، ومن غير المعروف ما إذا كانت تعاني من حساسية تجاه الأدوية.

وأوضحت الصحيفة الأمركيية، أن ردا مماثلا للقاح ظهر الأسبوع الماضي لدى اثنين من الكوادر الطبية في بريطانيا.