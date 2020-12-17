تحرير 8 محاضر في حملة على الأسواق ومحطات الوقود بسفاجا

شنت أجهزة مدينة سفاجا، اليوم الخميس، حملة على الأسواق ومحطات تموين السيارات ومحال بيع زيوت السيارات.

وأشارت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين لعدم حمل شهادة صحية، ومحضر لعدم وجود رخصة تشغيل لمحطة تموين السيارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة.

وشددت رئيس المدينة، على استمرار حملات التفتيش على محطات الوقود والمحال التجارية والمخابز والتجار التموينيين، وذلك فى إطار حملات التفتيش على الأسواق لضبط حركة البيع والشراء وإحكام السيطرة على الأسعار وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي سياق آخر، أكدت «المغربي» استمرار أعمال التطوير الحضاري واستمرار قص وتهذيب الأشجار بشوارع وأحياء المدينة من قبل إدارة الزراعة بديوان الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، مشيرة إلى أن إدارة الزراعة تواصل ري وتهذيب الأشجار والحدائق في الميادين العامة من أجل حملات التطوير الحضارى والتحسين الجمالي.

وأضافت رئيس المدينة، أنه تم ري الحدائق والمسطحات الخضراء بشارع سفاجا - قنا بالكيلو 5، وإعادة زراعة المربعات أمام مجلس المدينة وصيانة الأشجار بشارع أمام مدرسة المستقبل، وصيانة وتهذيب الأشجار بالشارع الخلفي.

وأكدت على ضرورة المتابعة اليومية والاستمرار فى قص السياج الخارجى للأشجار خارج ديوان عام مجلس المدينة ونظافته، ورفع مخلفات التنظيف أولًا بأول.