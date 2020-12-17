«الإنجيلية» و«زراعة بنها» تتفقان لتحسين حياة عاملات القطاع غير الرسمي

وقعت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، أمس، بروتوكول تعاون مع كلية الزراعة بمشتهر جامعة بنها، للتعاون المشترك في الخدمات التي تقدمها الجامعة علميًّا واجتماعيًّا للمجتمع بمحافظة القليوبية.

يأتي التعاون في إطار مشروع تحسين الأحوال المعيشية للسيدات في المناطق الريفية والحضرية من العاملات في القطاع غير الرسمي، وذلك استكمالًا لتحقيق بيئة عمل آمنة تتحقق فيها معايير وجودة العمل من أجل حياه أفضل، من خلال خطة مستقبلية للعمل بمحافظة القليوبية.

حضر توقيع بروتكول التعاون، الدكتور محمود مغربي عراقي، عميد كلية الزراعة جامعة بنها، المهندس حسن أحمد زايد، وكيل كليه الزراعة بالقليوبية، ومن فريق عمل الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، رفيق ناجي، مدير المواقع التنموية بالهيئة الإنجيلية، ماجدة رمزي مدير التنمية الريفية الشاملة، وعدد من الأساتذة ورؤساء الأقسام بكلية الزراعة جامعة بنها.