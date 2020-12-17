جولة ميدانية لوكيل تعليم مطروح لمتابعة تطبيق إجراءات كورونا بالمدارس

تفقد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، في جولة ميدانية، مدارس إدارة العلمين التعليمية، لمتابعة سير العمل بديوان عام الإدارة، ومسار الدراسة في المدرسة الابتدائية، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتابع «سلامة» خلال الجولة سير العمل فى جميع الأقسام الإدارية والفنية بديوان الإدارة، موجها مسؤولي العلمين بضرورة تحليل جميع تقارير زيارة أعضاء المتابعة وموجهي المواد الدراسية للمدارس بشكل أسبوعي، لدعم الإيجابيات ومعالجة السلبيات التي يتم رصدها وفق الإمكانات المتاحة.

وزار خلال الجولة الميدانية بعض المدارس فى مدينة العلمين، ومنها مدرسة العلمين الابتدائية، وتابع خلالها توافر عوامل السلامة والأمان للطلاب وتطبيق الإجراءات الاحترازية في مواجهة كورونا، وشرح الحصص الدراسية بالإضافة إلي متابعة المستوي اللغوي لطلاب الصفوف الأولي في القراءة والكتابة.

وخلال تفقده الفصول الدراسية والتحدث مع المعلمين والأخصائيين فى المدرسة، أكد سلامة لمعلمي مدرسة العلمين الابتدائية، أن «التقوى أساس النجاح وأنهم ورثة رسالة الأنبياء وأصحاب رسالة إنسانية سامية في نشر رايات العلم والتعليم في ربوع الدنيا، وأننا جميعاً نستطيع بتكاتف الجهود في تحقيق نهضة تعليمية متميزة في مدارس مطروح».

وأعلن «سلامة»، أنه سيتم إقامة مسابقة دوري المكاتب التنفيذية على مستوى مدارس والإدارات التعليمية في المحافظة، بحضور منى ناصف مدير عام الشئون التنفيذية وتحت إشراف لطيفة طرمان موجه عام التربية الاجتماعية بمديرية التربية والتعليم بمطروح.

وأكد أهمية الأنشطة والمسابقات التى يخوضها طلاب مطروح على مستوى المحافظة، وعلى مستوى الوزارة، وإصرارهم وتميزهم في الحصول على مراكز متقدمة في القرائية، والصحافة المدرسية، والكورال، والمسرح.