اختيار نائب رئيس جامعة بنها عضوا باللجنة الدولية للاعتماد بالسعودية

هنأ الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة السابق لشئون التعليم والطلاب، لاختياره عضوا باللجنة الدولية للاعتماد الأكاديمي للجامعات بالسعودية مع عدد من الخبراء من أيرلندا وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا.

وأعرب «السعيد» عن سعادته وفخره بهذا الإنجاز الذى حققه الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة السابق، باعتباره أحد خبراء الجودة والاعتماد الأكاديمي.

وأكد أن جامعة بنها تزخر بالعديد من العلماء والأساتذة في مختلف المجالات العلمية والبحثية، والذين يحققون نجاحات تعد فخرا للجامعة وجميع العاملين بها.

الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس جامعة بنها السابق لشئون التعليم والطلاب، حاصل على دبلوم الجودة والاعتماد الأكاديمي في التعليم العالي من جامعة ملبورن باستراليا، وترأس عدد من زيارات الاعتماد الأكاديمي بجامعات بمصر والمملكة العربية السعودية.

وأكد «المغربى» أهمية عمليات الاعتماد الأكاديمي للتأكد من وجود نظام داخلي للجودة يتابع ويطور جودة عمليات التعليم والتعلم والبحث العلمي والمشاركة المجتمعية بالجامعات.