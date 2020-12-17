الثروة السمكية: إنتاج المزارع سيخفض أسعار الأسماك في الأسواق

قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إنّ موسم الصيد بدأ في المزارع الخاصة بالهيئة الأسبوع الماضي، حيث أجرى بنفسه زيارة تفقدية لدعم الصيادين، والتعرف على الوضع الحالي الخاص بهم، وحل مشاكلاتهم، موضحا أنّه يوجد 3 مزارع سمكية كبيرة، في: الزاوية، البحيرة، والمنزلة، وأداء الثلاث مزارع مبشر جدًا حتى الآن، كما أنّ الإنتاج السمكي الخاص بالهيئة، سيجعل المعروض من الأسماك كبير جدًا في السوق، ما يسهم في خفض الأسعار في الفترة المقبلة.

وأضاف مصيلحي، خلال لقاء خاص من خلال تطبيق «سكايب»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، وتقدمه الإعلامية جومانا ماهر، أنّه خلال اليوم الأول، تم اصطياد من الحوض الأول فقط وكان الإنتاج السمكي فيه يتراوح بين 37 إلى 40 طنا، وهذا أفضل إنتاج من السنوات الماضية، وهناك إجمالي ما يزيد عن 1000 حوض في المزارع، ما يعني أنّ الإنتاج سيكون كبير جدًا.

وتابع أنّه جار العمل على التعامل مع المشكلات التي كانت تواجه البحيرات المصرية في الفترة الماضية، على سبيل المثال «التلوث»، وذلك وفقا لما وجّه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة عودة الحياة في بحيرات مصر إلى سابق عهدها من جديد.

وأشار إلى أنّ الدولة المصرية أنفقت نحو 550 مليون جنيه العام الماضي لتطوير بحيرة البرلس، ومتوقع إنفاق المبلغ ذاته خلال العام المقبل لاستمرار التطوير، وجار إزالة التعديات على البحيرات المصرية وتحلية المياه بشكل دوري وشامل، إلى جانب التنسيق مع وزارة الداخلية لتشديد العمليات الأمنية ليلًا ونهارًا على المسطحات المائية للسيطرة على أي صيد جائر.