الإفتاء: صلاة مصابي كورونا في المساجد حرام وإفساد في الأرض

حرّمت دار الإفتاء المصرية، في فتوى جديدة لها، وجود مصابي كورونا بالمساجد خلال الفترة الحالية، في ظل تصاعد أعداد مصابي كورونا مع انطلاق الموجة الثانية لفيروس كورونا، إذ أكدت الدار أنّ من تأكدت إصابته بـ«كورونا»، يحرم عليه شرعا حضور صلاة الجمعة في المسجد، فحفظ النفس من أهم المقاصد العليا في الشريعة الإسلامية، وسلامة الإنسان أعظم عند الله حرمة من البيت الحرام.

وأوضحت الدار في فتوي لها، أنّ من تحققت إيجابية حمله للفيروس، فيحرم عليه شرعا حضور صلاة الجمعة، لما في ذلك من تعمد إلحاق الضرر بالآخرين، لا سيما مع علم الشخص بكون مرضه ذا طابع معد، وجاءت النصوص بأنّ حفظ النفس هو أهم المقاصد العليا التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، وأنّ سلامة الإنسان في نفسه وماله أعظم عند الله حرمة من البيت الحرام.

وشددت دار الإفتاء على أنّ من تأكدت إصابته بالفيروس، لا تجب عليه الجمعة أصلا رعاية للسلامة ووقاية من الأمراض، بل يحرم عليه شرعا حضور صلاة الجمعة في المسجد، لأن مجازفته بالحضور للصلاة ورميه وراء ظهره خطر هذا الوباء، هو من الإفساد في الأرض والإضرار بالخلق، ونهى الشرع الشريف عن الإفساد والضرر، قال تعالى: «ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمت الله قريب من المحسنين»، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم»: «لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضاره الله، ومن شاق شاق الله عليه».

الإفتاء: حضور مصاب كورونا للصلاة إفساد وإضرار بالخلق

وأوضحت أنّ مرتكب هذا الفعل يتحمل تبعات جرمه وعواقب فعله، فقد يتسبب بذلك في موت الكثير من الأبرياء؛ فيجب عليه اتخاذ الوسائل للحفاظ على نفوس الناس، باتباع تعليمات الجهات المسؤولة وأهل الاختصاص من الأطباء ونحوهم؛ إذ هم أهل الذكر الذين تجب استشارتهم في هذا الشأن، وأمرنا الله بالرجوع لأهل الذكر في قوله تعالى: «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون».

واستطردت الدار في تأصيل فتواها، مؤكدة أنّ كل ما يسبب الضرر والأذى للنفس والغير هو من الأعذار المسقطة لفرض الجمعة في المسجد؛ ونحن مأمورون بدفع الضرر والأذى، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»؛ فالضرر باعتباره مفسدة يجب رفعه وإزالته إذا وقع، كما يجب دفعه قبل وقوعه؛ فمن خاف على نفسه حصول الضرر بـ«فيروس كورونا المستجد» من الاختلاط بالآخرين إذا غلب على ظنه عدم تنفيذ الإجراءات الوقائية الكاملة بالصورة التي تضمن سلامته؛ فله ترك الجمعة في المسجد، ويصليها في البيت ظهرا، والإثم والحرج مرفوعان عنه حينئذ.