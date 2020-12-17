شعراوي: «مشروعك» وفر 900 ألف فرصة عمل بقروض 16 مليار جنيه

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال الأسبوع المقبل دورة تدريبية متخصصة لرفع مهارات المديرين والعاملين في مكاتب برنامج «مشروعك» بالمحافظات ويستفيد من هذه الدورة 45 متدربا، وذلك في إطار اهتمام الدولة المتنامي بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدورها التنموي الهام وما توفره من فرص عمل، وفي ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية برفع مهارات العاملين في المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك».

مشروعك يساعد الشباب على بدء مشروعاتهم

وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن «مشروعك» ساهم في توفير أكثر من 900 ألف فرصة عمل من خلال تنفيذ أكثر من 158 ألف مشروع صغير ومتوسط بقروض 16,5 مليار جنيه، مشددا على القائمين على برنامج مشروعك باستحداث أفكار استرشادية مبتكرة لبعض المشروعات الصغيرة التي لاتحتاج إلى رأس مال كبير والتي يمكن أن تساعد الشباب على بدء المشروعات الخاصة به.

وأشار شعراوي إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتوجيهاته المستمرة لكل أجهزة الدولة بالتعاون والتنسيق لتذليل أي عقبات تواجه الشباب وتقديم مختلف الخدمات والتيسيرات الضرورية للنهوض به والمشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

دعم المشروعات بفائدة 5%

ولفت الوزير إلى أن «مشروعك» يعمل في إطار مبادرة البنك المركزي التي توفر التمويل اللازم للمشروعات بفائدة بسيطة لا تتعدى 5%، مؤكدا تشجيع الوزارة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أهم روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية من ناحية ومساهمتها في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة من ناحية أخرى.

من ناحية أخرى يواصل مركز تدريب سقارة برنامجه التدريبي للأسبوع الـ 15 بتنظيم دورتين عن تنمية مهارات العاملين بالإدارات الهندسية والتخطيط العمراني والمشروعات والإشغالات والمحلات ودورة استخدام نظم المعلومات الجغرافية للعاملين في وحدات المتغيرات المكانية ولجان تقنين واسترداد أراضي الدولة والتخطيط العمراني فيما يستكمل المركز دورة اللغة الإنجليزية للأسبوع الثاني على التوالي ويستفيد من هذه الدورات 72 متدربا من جميع المحافظات.

واحتفل مركز سقارة اليوم بانتهاء فعاليات 3 دورات تدريبية هي تنمية مهارات العاملين بإدارات التفتيش المالي ودورة تنمية مهارات رؤساء الوحدات المحلية وسكرتيري المدن والأحياء والوحدات القروية في مجال إدارة الأزمات ودورة أساسيات التحول الرقمي واستفاد منها 99 متدربا من جميع المحافظات.