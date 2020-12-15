20 حالة اشتباه بكورونا في مستشفى الشيخ زويد

أعلن مصدر طبي بمستشفى الشيخ زويد أن عدد الحالات التى وصلت المستشفى مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات القليلة الماضية بلغت 12 حالة.

وأضاف المصدر في تصريح لـ"الوطن" اليوم، أن المستشفى حوّل 4 حالات لقسم العزل بمستشفى العريش العام، كما تم تحويل حالتين لذات المستشفى، أول أمس، بعد ساعات قليلة من وفاة سيدة مسنة من نفس العائلة ومدرس لغة أنجليزية من الجيران، وتخضع باقي الحالات للملاحظة لحين التأكد من إصابتها.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى العريش أن حالات الإشتباه في الإصابة بالفيروس بالمستشفى وصلت إلى 20 حالة، وجرى حجز بعض المصابين في العناية المركزة وقسم الباطنة والجراحة العام بعد فصل أقسام داخلية فيه عن الأخرى.

وشهد مستشفى الشيخ زويد حالة من الإستنفار غير المسبوق بعد زيادة عدد الحالات المشتبه في إصابتها بكورونا، تزامنا مع تحذيرات مديرية الصحة من عدم تطبيق الإجراءات الوقائية، ما دفع الدكتور أحمد عبد الوهاب، مدير المستشفى إلى إعلان حالة الطوارئ، وأصدر تعليمات بتعقيم كامل للمستشفى بصورة مكررة طوال اليوم، وتوقيع الكشف على الحالات الصعبة وتحويلها لمستشفى العريش العام.

ونشر رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحذيرات من الاختلاط وحضور الأفراح وسرادقات العزاء والأسواق، محذرين من خطورة الأيام القادمة بناء على تحذيرات مديرية الصحة.

وكان الدكتور حاسم حمدى رئيس قسم التثقيف بمديرية الصحة بشمال سيناء، ناشد الأهالى ضرورة اتباع التعليمات ومنع الدخول للمناطق المزدحمة وتعقيم المنازل والمكاتب والمحال والآسواق والنوادى.