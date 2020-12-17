مصدر بـ«صحة دمياط»: حريق السيالة لم يسفر عن خسائر بشرية

أكد مصدر طبي بمديرية الصحة في دمياط، لـ«الوطن»، عدم وقوع أي إصابات جراء الحريق الذي نشب بطابقين بقرية السيالة بمحافظة دمياط.

وكان قد نشب حريق في الساعات الأولى من صباح اليوم، بالطابقين الأول والرابع بعقار بقرية السيالة بمحافظة دمياط، ولم يسفر عن وقوع خسائر بشرية.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

ووفقا لمصدر أمني، أفاد بأن نشب الحريق بالطابق الأول الأرضي في خشب تحت التصنيع وماكينة رش أدت إلى اشتعال الحريق حيث انتقل إلى موقع الحادث قوات الأمن للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث وقوات الحماية المدنية حيث تم الدفع بـ6 سيارات مطافي وتبين أن العقار مملوك للمواطن (شحاته.ف).

ووفقا للمصدر، فقد نشب الحريق في الدور الرابع بعدد من الأخشاب القديمة والكراتين، ووفقا للمعاينة المبدئية فقد بدأ الحريق من ماكينة الرش التي تستخدم في صناعة الأثاث والتي انتقلت للأخشاب.

وكان قد تلقى اللواء خالد إبراهيم مدير أمن دمياط، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بإحدى الورش بقرية السيالة وعليه كلف قوات المباحث والحماية المدنية بالتحرك لموقع الحادث لإخماد الحريق، وقد تم انتداب الأدلة الجنائية لمعرفة سبب الحريق وتحديد حجم الخسائر.