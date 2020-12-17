تأجيل محاكمة الطبيب المتهم بفعل فاضح داخل ميكروباص بالشرقية للخميس

قررت محكمة جنح الزقازيق، تأجيل محاكمة الطبيب المتهم بارتكاب فعل فاضح داخل ميكروباص لجلسة الخميس المقبل، الموافق 24 ديسمبر، لإطلاع الدفاع على المستندات.

وكانت محكمة جنح ثان الزقازيق قررت تأجيل المحاكمة مرتين، في وقت سابق الأولى بسبب عدم الاختصاص، والثانية إداريًا لعدم حضور القاضي، وحددت جلسة اليوم للمحاكمة.

يذكر أن قرر القاضي الجزئي بمحكمة الزقازيق، قرر في وقت سابق، إخلاء سبيل الطبيب المتهم بكفالة 2000 جنيه على ذمة القضية، وهو القرار الذي استأنفت عليه النيابة، التي سبق وأمرت بتجديد حبس المتهم على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد بورود بلاغ إلى قسم ثاني الزقازيق، بقيام فتاة، تبلغ من العمر 19 عاماً، بمعاونة سائق وعدد من المارة، بالتحفظ على الطبيب في أحد الشوارع العامة، لاتهامه بارتكاب "فعل غير أخلاقي" داخل الميكروباص.

وانتقلت قوة من الشرطة إلى مكان الواقعة، واصطحبت الطبيب إلى مقر القسم، حيث اتهمته الفتاة بأنه ارتكب "عملاً غير أخلاقي"، أثناء استقلاله الميكروباص، ووقوفه ناحيه المقعد الذي تجلس عليه.

وأضافت الفتاة أنها نهرت المتهم، ولكنه لم يستجب، ما دفعها إلى رفع صوتها وأثارت انتباع باقي الركاب والسائق، ودارت مشادة كلامية، وعندما حاول الطبيب المتهم مغادرة الميكروباص، لحقت به الفتاة، وتجمع عدد من المارة، الذين قاموا بالتحفظ عليه لحين حضور الشرطة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وبإخطار النيابة العامة تولت التحقيق.

وقال والد طالبة الطب التي حررت بلاغاً ضد الطبيب جامعة الزقازيق، إنهم مستمرون في القضية وينتظرون الحكم النهائي، مؤكدًا أن الطبيب لم يتحرش بابنته أو يلمسها، ولكنه ارتكب فعلاً فاضحاً.

وقال أيمن سالم نقيب أطباء الشرقية، لـ«الوطن»، إن ما استقر عليه وجدان النقابة بعد فحص الواقعة والوقوف على كافة ملابساتها أن الطبيب بريء ولم يتحرش بالفتاة كما أنه لم يقدم على ارتكاب أي فعل فاضح عمداً، لافتا إلى أنه يعاني من حالة مرضية.

وأشار نقيب الأطباء إلى أن أساتذة الطب النفسي أفادوا بأن طبيب جامعة الزقازيق، الذي يواجه تهمة "فعل غير أخلاقي"، داخل "ميكروباص"، يعاني من حالة مرضية.

وأوضح نقيب الأطباء، أن أساتذة الطب النفسي زاروا الطبيب، واستمعوا إلى أقواله حول الواقعة، مشيراً إلى أنه أبلغهم بأن ما حدث تكرر معه أكثر من مرة دون إرادته، وأضاف أن هذا الأمر أكده والده أيضاً، لافتاً إلى أنهم كانوا بصدد عرضه على طبيب مختص.