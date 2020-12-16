هطول أمطار غزيرة على عدة مراكز في الشرقية

تشهد محافظة الشرقية، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت أمطار غزيرة مصحوبة برياح على عدد من مراكز المحافظة.

وتواصل القيادات التنفيذية بمحافظة الشرقية، جولاتها الميدانية ورفع درجة الاستعداد القصوى؛ لمجابهة أي أزمات محتملة، والتعامل الفوري والسريع لأي مشكلات طارئة لحين استقرار الأحوال الجوية، وتجهيز سيارات كسح وشفط المياه لسحب تجمعات مياه الأمطار بالشوارع لتسيير حركة السيارات وعبور المواطنين.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة قامت بوضع خطة عمل لاستقبال موسم سقوط الأمطار في فصل الشتاء، ومجابهة تقلبات الطقس والسيول المحتملة، مشدداً على سرعة الانتهاء من مراجعة مخرات السيول وغرف تصريف مياه الأمطار، وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بالغرفة الرئيسية بالديوان العام للتعامل الفوري مع تلك الأحداث وتلافي أي ملاحظات حدثت خلال الأعوام السابقة.

وكلف محافظ الشرقية، مديرغرفة الأزمات والكوارث بالديوان العام، بالتواصل الدائم مع جهات الرصد والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، لمتابعة تطورات حالة الطقس أولاً بأول.

وأصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، ضرورة التنسيق مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لتجهيز سيارات الكسح لشفط تجمعات المياه في المناطق المنخفضة، وتحديد وسائل الاتصال مع المسئولين، سواء عنوان أوهاتف للتواصل السريع معهم في حالة حدوث أي أزمة، وذلك استعداداً لسقوط الأمطار، مؤكداً ضرورة التنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري، للاطمئنان على سلامة الجسور بجميع المصارف، وحصر عدد بالوعات الأمطار وما جرى تطويره منها.

وتشهد مصر، حالة من الطقس السيئ تمثلت في هطول أمطار غزيرة، تصاحبها عاصفة رملية ورعد وبرق في بعض المناطق، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط كمية كبيرة من الأمطار في عدد من المحافظات.