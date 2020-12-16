صور.. محافظ الشرقية يتابع أعمال سحب مياه الأمطار من الشوارع

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أعمال شفط وسحب تجمعات مياه الأمطار المتراكمة من الشوارع والميادين الرئيسية، بالتزامن مع سقوط الأمطار التي شهدتها المحافظة.

وشهدت محافظة الشرقية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية؛ إذ هطلت أمطار غزيرة مصحوبة برياح على عدد من مراكز المحافظة.

وأكد الدكتور ممدوح غراب، أن المحافظة وضعت خطة عمل لاستقبال موسم سقوط الأمطار في فصل الشتاء، ومجابهة تقلبات الطقس والسيول المحتملة، مشددا على سرعة الانتهاء من مراجعة مخرات السيول وغرف تصريف مياه الأمطار، وتفعيل غرف العمليات الفرعية، وربطها بالغرفة الرئيسية بالديوان العام، للتعامل الفوري مع تلك الأحداث، وتلافي أي ملاحظات حدثت خلال الأعوام السابقة.

وكلف محافظ الشرقية مديرغرفة الأزمات والكوارث بالديوان العام بالتواصل الدائم مع جهات الرصد والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، لمتابعة تطورات حالة الطقس أولا بأول.

وأصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة التنسيق مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لتجهيز سيارات الكسح لشفط تجمعات المياه في المناطق المنخفضة، وتحديد وسائل الاتصال مع المسئولين، سواء عنوان أوهاتف للتواصل السريع معهم في حالة حدوث أي أزمة، استعدادا لسقوط الأمطار، مؤكدا ضرورة التنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري، للاطمئنان على سلامة الجسور بجميع المصارف، وحصر عدد بالوعات الأمطار وما طور منها.

وتشهد مصر حالة من الطقس السيئ تمثلت في هطول أمطار غزيرة، تصاحبها عاصفة رملية ورعد وبرق في بعض المناطق، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط كمية كبيرة من الأمطار في عدد من المحافظات.