بوتين: لم يتم تطعيم لقاح كورونا لفئتي العمرية بعد

فسر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سبب عدم خضوعه حتى الآن للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وحث بوتين، خلال مؤتمر صحفي سنوي يجيب خلاله عن أسئلة المواطنين والصحفيين، بشأن مواضيع الساعة، بما في ذلك المسائل الاجتماعية والاقتصادية التي تطال حياة المواطن العادي، ردا على سؤال عن موقفه إزاء التطعيم، المواطنين على الانصياع بشدة لنصائح الأطباء، مشيرا إلى أن الأطباء قد حددوا الفئات العمرية التي يمكن تطعيمها في الوقت الحالي.

وأوضح بوتين: «لم يتم تطعيم اللقاح لفئتي العمرية بعد، وأنا شخص ملتزم بالقوانين وأصغي إلى نصائح خبرائنا، ولذلك لم أتلق هذا اللقاح بعد، لكنني سأفعل ذلك بالتأكيد فورا عندما يصبح ذلك ممكنا».

وأعرب بوتين عن قناعته بضرورة خضوع المواطنين للتطعيم ضد كورونا، مشيدا بفعالية اللقاحات ضد الفيروس التاجي التي تم تطويرها في روسيا.

وأشار بوتين خاصة إلى أن فعالية لقاح «إيبي فاك كورونا» الذي طوره مركز فيكتور الحكومي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية يصل، حسب آخر البيانات، 97%، مشددا على عدم وجود أي أعراض سلبية يتسبب فيها هذا اللقاح.

وأقر بوتين بأن المشاكل التي تواجهها روسيا في جهودها الرامية لتطعيم المواطنين لا علاقة لها باللقاح نفسه بل هي ناجمة عن النقص في أدوات الإنتاج.