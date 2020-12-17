محافظ الغربية: تلقينا 141 ألف طلب تصالح بقيمة 896 مليون جنيه

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة تلقت 141 ألف و 39 طلب تصالح في مخالفات البناء حتى اليوم بالمراكز التكنولوجية بإجمالي 896 مليون و579 ألف جنيهاً.

وأكد محافظ الغربية، أن المحافظة وفرت كل الإجراءات للتيسير على المواطنين حيث تم مد العمل بالمراكز التكنولوجية على مدار الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية من الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء وقد تمتد إلى منتصف الليل إذا تطلب الأمر ذلك، في إطار التيسير على المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح .

وأوضح أنه اختصاراً للوقت والمجهود فقد تم فتح جميع الوحدات المحلية لتلقي طلبات التصالح، بالإضافة إلى تخصيص مدرستين بكل مركز ومدينة وحي لتلقي الطلبات بإجمالي 24 مدرسة، والتنسيق مع البنوك المصرية لتقديم قروض بنكية، والإعلان عن جميع الإرشادات في وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية.

يذكر أن محافظة الغربية قد خفضت أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى 65%، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى بـ50 جنيه في جميع أنحاء الجمهورية.