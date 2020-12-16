سقوط أمطار غزيرة على الغربية.. والمحافظة تدفع بسيارات لشفط المياه

تعرضت مراكز ومدن محافظة الغربية، مساء اليوم الأربعاء، إلى هطول أمطار، ودفع بالسيارات لسحب تجمعات المياه من الشوارع، لمنع شلل الحركة للمركبات والمارة.

وكلف الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، رؤساء المدن والأجهزة المعنية بالتواجد في الشوارع، والتعامل مع رفع وسحب مياه الأمطار، والتعامل السريع مع الطوارئ.

كما شددّ محافظ الغربية، على شركة مياه الشرب والصرف الصحي والغاز والكهرباء والحماية المدنية، بتواجدهم جنبا إلى جنب مع رؤساء المراكز والمدن، تيسيرا على حركة السيارات والمواطنين.

وشهدت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ، حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق بمراكز ومدن المحافظة كافة، ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وتابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، والميادين، وقص وتهذيب الأشجار، بجميع أنحاء المدينة والقرى.

كما تابع علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، صيانة كشافات وأعمدة الإنارة العامة، ورفع كفاءتها بقلين المحطة، وقرية المرازقة.

كما تابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، حملات النظافة العامة، التي شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، وقرى «الروضة، والبلاصي، والقن، وسد خميس، والورق».

في السياق ذاته، تابع العميد هاني محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، سير العمل بمنظومة النظافة والحملات المكثفة بجميع شوارع ومناطق المدينة المختلفة، واستكمال أعمال رفع كفاءة الشوارع، خاصة مداخل ومخارج المدينة، والشوارع الرئيسية والفرعية، فضلا عن قص وتهذيب النخيل والأشجار، ونظافة الجزر الوسطى من الحشائش الضارة وتسوية التربة الرملية بين الشوارع، وإزالة المتولد اليومي من القمامة، ورفع التراكمات أولا بأول، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.