شركة تبغ عالمية تدخل حلبة المنافسة لإنتاج لقاحات كورونا

دخلت واحدة من كبرى شركات التبغ العالمية حلبة المنافسة على إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت شركة «كنتاكي بيوبروسيينج»، التابعة لشركة «بريتش أمريكان توباكو» إحدى شركات التبغ العالمية، عن خططها للبدء في المرحلة الأولى من تجربة لقاحها المحتمل لفيروس كورونا ولأول مرة، وهو ما يأتي بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على اعتماده دواءً جديداً للتجربة.

الشركة تبدأ تجاربها قريبا

وقالت الشركة، في بيان لها، إنه من المتوقع أن يتم في القريب البدء في التجربة، مضيفة أن الللقاح المحتمل أصبح واحدًا ضمن مجموعة اللقاحات المحتملة التي تجاوزت مرحلة الاختبارات ما قبل السريرية، وأنه تم تصميم التجربة على أن يسجل بها 180 متطوعًا سليمًا ويتم تقسيمهم إلى مجموعتين من فئتين عمريتين، مجموعة تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عامًا، والثانية بين 50 إلى 70 عامًا.

وأشارت الشركة إلي أنه من المتوقع أن تظهر نتائج مرحلة الاختبارات في منتصف عام 2021، موضحة أنه إذا جاءت النتائج إيجابية، فإنها ستسمح بالاستمرار في التقدم والانتقال للمرحلة الثانية من الدراسة مع مراعاة موافقة الجهات المسؤولة.

وتابعت الشركة بأنه تم تطوير اللقاح المحتمل باستخدام تكنولوجيا شركة «كنتاكي بيوبروسيسينج» المبتكرة القائمة على النباتات سريعة النمو، ويتمتع هذا النهج الفريد بعدد من المزايا المحتملة، بما في ذلك الإنتاج السريع للمكونات النشطة للقاح في ستة أسابيع تقريباً مقابل عدة أشهر باستخدام الطرق التقليدية.

وبحسب الشركة يتمتع اللقاح المحتمل أيضًا بالقدرة على الاستقرار في درجة حرارة الغرفة، الأمر الذي قد يكون ميزة كبيرة لأنظمة الرعاية الصحية وشبكات الصحة العامة في جميع أنحاء العالم، وإذا نجحت هذه العملية فإن سرعة إنتاج المكونات النشطة من الممكن أن تقلل من الوقت بين التعرف على فيروسات وسلالات جديدة، وتطوير اللقاح ونشره لمن يحتاجون إليه.

وقال الدكتور ديفيد أورايلي، مدير البحث العلمي في الشركة: «يعد انتقالنا إلى مرحلة التجارب البشرية لكلٍ من لقاح الإنفلونزا الموسمية، وفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، علامة فارقة ويعكس جهودنا الكبيرة لتسريع تطوير مجموعة المستحضرات البيولوجية ، والواقع أن تكنولوجيا اللقاحات الفريدة القائمة على النباتات والتي تعمل كمضيف سريع وفعّال لإنتاج المضادات لمجموعة متنوعة من الأمراض، هي التي مكنتنا من تحقيق هذا التقدم والاستجابة للحاجة العالمية الملحة إلى علاجات ولقاحات آمنة وفعّالة».