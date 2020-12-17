الرئيس الروسي: بلادنا ليست محطة وقود للعالم

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، أن روسيا بدأت في التخلص من الإدمان على عائدات النفط والغاز، في إشارة إلى تنوع الاقتصاد الروسي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال بوتين، في مؤتمر صحفي سنوي، يجيب خلاله عن أسئلة المواطنين والصحفيين، بشأن مواضيع الساعة، بما في ذلك المسائل الاجتماعية والاقتصادية التي تطال حياة المواطن العادي، إن «روسيا ليست محطة وقود للعالم»، مشيرا إلى أن 70% من إيرادات الميزانية الروسية تأتي من عائدات غير نفطية وغازية.

وأضاف الرئيس الروسي: «هذا منحى إيجابي واضح تماما في التنمية الاقتصادية. 70% من الميزانية الروسية تتشكل بشكل رئيسي بالاعتماد على عائدات غير نفطية وغازية، وهذا يعني أننا لم نصل بعد إلى الكمال، لكننا بدأنا في التخلص مما يسمى بإدمان النفط والغاز».

وفيما يتعلق بتأثير جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» على الاقتصاد الروسي، أقر بوتين، بأن الجائحة أثرت بشكل ملحوظ على الاقتصاد الروسي، وقال إن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بلغ الآن 3.6% وهو تراجع أقل من الدول الأوروبية الرائدة والولايات المتحدة.

وأشار المسؤول الروسي إلى أن اقتصادات بعض الدول الأوروبية هبطت بأكثر من 9%، في إشارة إلى التأثير الكبير لأزمة فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لبيانات هيئة الاحصاء الروسية، فقد بلغ انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في روسيا في الربع الثالث من 2020 مستوى 3.4% على أساس سنوي.

وأشاد بوتين بالقطاع الزراعي في روسيا، وقال إن نمو قطاع الزراعة بحلول نهاية العام قد يصل إلى 2%، لافتا بأن الإنتاج الزراعي سجل ازدهارا في روسيا في السنوات الأخيرة.

ويأتي ذلك خلافا لقطاع الصناعة الذي سجل تراجعا بنسبة 3%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي لانخفاض أسعار النفط. وسجلت أسعار الخام هبوطا في 2020 بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، إذ أثرت الجائحة بشكل سلبي على الطلب العالمي على الخام.