تعرف على جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لقطاع المعاهد الأزهرية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية جداول امتحانات صفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي والبعوث الإسلامية ومعهد العلوم الإسلامية، لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2020-2021.

كما أعلن بحسب موقع الأزهر، جدول امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية، إذ تنطلق امتحانات الشهادة الابتدائية الخميس 14 يناير 2021 بمادة القرآن الكريم، وتختتم الأربعاء 20 يناير 2021 بمادتي اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع.

ويبدأ طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي امتحاناتهم السبت 2 يناير 2021 بمادتي القرآن الكريم والدراسات الاجتماعية، وتختتم الثلاثاء 5 يناير 2021 بامتحان مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الإسلامية.

كما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس 14 يناير 2021، وتنتهي يوم الخميس 21 يناير 2021.

فيما يبدأ طلاب النقل الإعدادي والبعوث الإسلامية امتحانات نصف العام الدراسي يوم الأربعاء 6 يناير 2021، وتختتم يوم الأربعاء 13 يناير 2021.

وتبدأ امتحانات النقل الثانوي بقسميه العلمي والأدبي، والبعوث الإسلامية، يوم السبت 23 يناير 2021، وتنتهي يوم الثلاثاء 2 فبراير 2021.

كما يبدأ الامتحان التجريبي لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية شعبة العلوم الإسلامية يوم السبت 23 يناير 2021 بمادتي الفقه والنحو، وتنتهي يوم الإثنين 1 فبراير 2021 بمادتي التفسير واللغة الأجنبية الثانية.

فيما تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي شعبة العلوم الإسلامية، يوم السبت 23 يناير 2021 بمادتي الفقه والعروض والقافية، وتنتهي يوم الأربعاء 3 فبراير بمادة الاجتماع.