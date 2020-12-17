جامعة المنصورة تطلق «سياسة التدويل» لرفع تصنيفها العالمي

قال الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم، إن مهمة مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، بتشكيله الجديد، هو تطبيق سياسة التدويل بكليات الجامعة المختلفة، لرفع مستوي الجودة وكذلك تصنيف الجامعة دوليا.

جاء ذلك في أول اجتماع لرئيس الجامعة، مع أعضاء مكتب العلاقات الدولية بتشكيله الموسع، بحضور كل من: الدكتورة عزة إسماعيل، مستشار رئيس الجامعة، والدكتور محمد أحمد الرفاعي، مدير مكتب العلاقات الدولية، ومنسقي البرامج والكليات بالجامعة، في إطار اهتمام الجامعة بتطبيق سياسة التدويل.

وأكد رئيس الجامعة، في بيان صحفي، على أهمية التواصل بين الجامعة ومختلف الجامعات الأجنبية، من أجل تبادل الخبرات والكفاءات في مختلف المجالات، مشيرا إلى ضرورة العمل على استفادة الجامعة من منح التمويل المختلفة التي تقدمها المنظمات الدولية للباحثين المصريين.

واستهل الدكتور محمد الرفاعي، مدير مكتب العلاقات الدولية الجديد، كلمته بالتعبير عن خالص شكره وامتنانه للدكتور أشرف عبد الباسط، على تشريفه بحضور أول اجتماع للمكتب، تأكيدا على أهمية ملف التدويل وحرص إدارة الجامعة على توفير كل الإمكانيات من أجل تحقيقه.

وقدم الرفاعي، شرح عرض تقديمي عن أهمية التدويل في أي مؤسسة علمية في سبيل تحسين تصنيفها الدولي، مؤكدا أن سياسة المكتب تعمل في محورين متوازيين، من أجل تحقيق هذا الهدف، وهو رفع الوعي لدي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لأهمية التدويل في مختلف مراحل العملية التعليمية والبحثية، ووضع خطة متكاملة للتعريف بفرص التمويل المختلفة مؤكدا علي دور منسقي الكليات في هذا الصدد، بالإضافة إلي الاستمرار في التواصل مع الجامعات و الهيئات الأجنبية من أجل التعاون المشترك.

وعرض مدير مكتب العلاقات الدولية الجديد، مشروعا تقوم الجامعة بتبنيه لتأهيل كوادر من أبناء الجامعة، من خلال برنامج محدد من أجل إعداد مشروعات دولية قادرة على المنافسة والحصول على تمويل من المنظمات العلمية الدولية.