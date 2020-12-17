ملابسات سرقة «حصان» الشرقية: عثر عليه ملقى على الأرض بنفق أبو الريش

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، محمد محمود رئيس حي أول الزقازيق بنقل الحصان الحديدي الكائن بميدان نفق أبو الريش بمدينة الزقازيق إلي مقر الحملة الميكانيكية بحي أول، والبدء فوراً في أعمال إصلاحه من قبل مهندسين مختصين وإعادة تركيبه مره أخري في الميدان وذلك بعد أن تعرض لتلفيات ومحاولة سرقة من قبل الخارجين على القانون.

وكانت غرفة الأزمات والكوارث بالديوان العام قد تلقت إخطارا من رئاسة حي أول الزقازيق تفيد بوجود الحصان الحديدي بميدان نفق أبو الريش ملقى على الأرض وبه تلفيات بعد أن رصدت قوات الشرطة سيارة يستقلها أشخاص مجهولون يحاولون سرقة التمثال وتم تحرير محضر بالواقعة، ليوجه المحافظ رئيس حي أول بنقل الحصان لمقر الحملة الميكانيكية وإصلاحه.

وأوضح رئيس حي أول الزقازيق أنه تم رفع الحصان من الميدان ووضعه في الحملة الميكانيكية وتجميع الأجزاء المتساقطة منه والتواصل مع المهندسين المختصين للبدء فوراً في أعمال إصلاحه لإعادة تركيبه مرة أخري بالميدان.

وألقت الشرطة القبض على المتهمين وجار استكمال التحقيقات.