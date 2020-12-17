إقبال كثيف من محامين الإسكندرية للتصويت على دمج نقابتي شرق وغرب

شهدت الجمعية العمومية بنقابة المحامين في الإسكندرية، اليوم الخميس، استمرار التصويت على دمج نقابتي شرق وغرب المدينة، وسط إقبال كثيف مع منتصف اليوم.

وتوافد المحامون للإدلاء بأصواتهم على دمج نقابتي شرق وغرب المدينة، وشهدت لجان مجمع محاكم الإسكندرية إقبالا مكثفا للتصويت، وسط هدوء وإجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

وأشارت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية، إلى أن النصاب القانوني اكتمل وتجاوز الـ٣ آلاف في ١٧ مقر اقتراع، موزعة على محاكم الإسكندرية، وسط إقبال كثيف، خاصة بلجان مجمع المحاكم بالمنشية.

وبدأت عملية التصويت في التاسعة صباحا، واستمرت حتى الرابعة عصر اليوم، تحت إشراف من النقابة العامة على عملية التصويت، وإجراء عملية الاقتراع، في صناديق شفافة،.

وتم التصويت بكارنيه النقابة والبطاقة الشخصية، لعدد 23 ألف محام بشرق وغرب المدينة، الذين لهم حق التصويت.

وتنعقد الجمعيات العمومية للمحامين، للنظر في الموافقة من عدمه على قرار إنشاء نقابة فرعية تضم دائرة أكثر من محكمة ابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة، وذلك بناء على قرار مجلس نقابة المحامين الصادر بجلسة 28 نوفمبر الماضي، بداية من اليوم الخميس الموافق 17 ديسمبر.

وتُعقد الجمعيات العمومية للإسكندرية والبحيرة والغربية، اليوم الخميس، بينما تُعقد الجمعيات العمومية للقاهرة والجيزة يوم بعد غد السبت، 19 ديسمبر، فيما تعقد الجمعيات العمومية لأسيوط والدقهلية والقليوبية والشرقية يوم 20 من الشهر نفسه.

وتم التصويت على القرار بالاقتراع السري المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت.

وأصدر نقيب المحامين، رجائي عطية، قرارا بضم أعضاء جدد للجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، وعقد الجمعيات العمومية بما فيها الجمعيات العمومية، للنظر في قرار مجلس النقابة بإنشاء بعض نقابات فرعية واحدة لأكثر من محكمة ابتدائية.