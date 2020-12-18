«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن الحساب المدرسي الإلكتروني للطلاب

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن كل التفاصيل المتعلقة بكل من البريد الإلكتروني للطالب والرقم التعريفي وموقع «الحساب المدرسي الموحد للخدمات الإلكترونية».

«الوطن» تستعرض التفاصيل التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم في شكل الأسئلة الشائعة التي يحتاجها الطلاب وإجاباتها:

- ما هو الرقم التعريفي للطالب؟

هو كود الطالب على قاعدة البيانات المركزية للطلاب.

- وكيف يحصل الطالب على الرقم التعريفي الخاص به؟

يمكن للطالب الحصول عليه من المدرسة المُقيد بها.

- وماذا يقدم موقع الحساب المدرسي الموحد للخدمات الإلكترونية للطلاب؟

يوفر الموقع آلية مُميكنة للخدمة الذاتية الطلاب من أجل إصدار البريد المدرسي، بالإضافة إلى الاستفادة من تطبيقات «Office365» المختلفة التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم.

- وكيف يُمكن للطالب الوصول إلى الموقع؟

يمكن للطالب الوصول إلى موقع الحساب المدرسي الموحد للخدمات الإلكترونية من خلال الضغط هنا.

- وما هي فئات الطلاب المستهدفين من أجل الاستفادة من خدمات الموقع؟

كل طلاب المدارس الحكومية والخاصة، وذلك بداية من الصف الرابع حتى الصف السادس الابتدائي، بالإضافة إلى طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية العامة.

- وماذا في حالة عدم وجود بيانات للطالب على الموقع عند محاولة الدخول؟

في هذه الحالة يتم مراجعة تسجيل وتحديث بيانات الطالب بالمدرسة المُقيد بها، من خلال قاعدة البيانات، ويجب التأكد من تسجيل الدخول إلى الموقع بكود الطالب والرقم القومي الخاص به الصحيحين.

- وما هي الإجراءات التي يتخذها الطالب في حالة وجود خطأ في بياناته المسجلة على الموقع؟

يرجع الطالب إلى المدرسة المُقيد بها اسمه من أجل إجراء التعديلات اللازمة بالسجل الإلكتروني للطالب.

- هل يمكن للطلاب غير المصريين الاستفادة من الخدمات التي يُقدمها الموقع؟

خلال الفترة الحالية لا، ولكن سيتم لاحقًا إتاحة آلية تمكن الطلاب غير المصريين من الاستفادة بهذه الخدمة من خلال الإدارات التعليمية التابعين لها.