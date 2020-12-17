وزير التعليم عن فشل الاختبارات التدريبية: حرب شرسة ضد التنوير

نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسائل صوتية من بعض طلاب المرحلة الثانوية، يحرضون خلالها طلاب الصف الأول الثانوي بعد حل الاختبارات التدريبة واختيار الإجابات الخاطئة.

ويمتد المقطع الصوتي الذي نشره شوقي، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، مدته نحو دقيقتين ونصف الدقيقة، يتحدث خلالها طالب وطالبة برسائل تحريضية لطلاب الصف الأول الثانوي، بشأن الاختبارات التدريبية التي تُجريها وزارة التربية والتعليم حاليًا، والتي يحرضون خلالها بعدم حل الاختبارات، وإظهار أنّ «السيستم واقع» والأسئلة صعبة، حتى لا تأتي أسئلة الامتحانات النهائية صعبة على الطلاب.

«شوقي»: معركة وعي وحرب شرسة ضد التنوير والتعلم

ووصف شوقي، تلك النوعية من الرسائل بأنّها معركة وعي، وحرب شرسة ضد التنوير والتعلم، قائلا إنّ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رصدت رسائل صوتية تحريضية، والتي تظهر في نفس التوقيت من كل عام دراسي، إذ تنتشر داخل مجموعات تطبيق «واتس آب» وصفحات فيس بوك بين الطلاب، لإثارة البلبلة والمخاوف، ويظل المستمع يتداولها دون معرفة حقيقة مصدرها.

وأكد وزير التربية والتعليم أنّ الوزارة تتابع مثل تلك النوعية من الرسائل التضليلية وتحذر منها، موضحا أنّ جميع امتحانات المرحلة الثانوية يتم وضعها من خلال بنوك أسئلة مركزية، يضعها أساتذة من المركز القومي للامتحانات والتقييم، وليست من خلال المعلمين أو الموجهين، ويتم تصحيحها مركزيًا وبشكل إلكتروني.

وأشار شوقي، إلى أنّ طلاب الصف الأول الثانوي في مصر أثبتوا وعيهم وقدرتهم على التصدي لمثل تلك النوعية من الأكاذيب، وأنّهم بالفعل أدوا الامتحان التدريبي بنسبة 97% من مجموع الطلاب، مؤكدا أنّ مصر ستنجح في رحلتها من أجل تطوير التعليم، بفضل الإيمان بضرورة المعرفة والمهارة والعلم، وليس من خلال الغش والتحايل والتضليل.