وزير التعليم: لا تعليق للدراسة بسبب كورونا والامتحانات في موعدها

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا نية على الإطلاق لتعليق الدراسة أو إغلاق المدارس خلال الفترة المقبلة، حال حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا، وذلك عقب انتهاء اجتماع اللجنة العليا لفيروس كورونا، اليوم، مشيرا إلى أن العام الدراسي يسير بشكل منضبط بعد مرور 9 أسابيع من بداية الدراسة في 17 أكتوبر الماضي.

وقال شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الوضع الصحي في المدارس على مستوى الجمهورية، غير مقلق على الإطلاق، وإن جميع الطلاب يطبقون الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أن هناك تعليمات مشددة لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية بمواصلة تطبيق إجراءات الوقاية، لمنع انتشار الفيروس بالمدارس.

ونوه وزير التربية والتعليم، إلى أن امتحانات التيرم الأول لصفوف النقل، ستعقد في موعدها المحدد سلفا ضمن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021/2020، والمنتظر أن تبدأ في 23 يناير المقبل، مشيرا إلى أن الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي تسير بصورة ممتازة، مؤكدا أن هذه الامتحانات لتعليم الطلاب كيفية أداء الامتحانات إلكترونيا.

وأشار شوقي، إلى أن جميع الطلاب ملتزمون تماما بحضور الامتحانات التجريبية التدريبية، موضحا أن الوزارة لم ترصد أي شكاوى خلال سير العملية الامتحانية، مؤكدا أن الوزارة تسعى إلى تطوير منظومة الامتحانات لجميع المراحل التعليمية.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه سيجري عقد امتحانات تجريبية تدريبية إلكترونيا لطلاب الثانوية العامة، عقب إجازة منتصف العام الدراسي 2020- 2021، لتدريب الطلاب على أسئلة امتحانات الثانوية العامة وأيضا اختبار الشبكات ومنصة الامتحان.

وأضاف شوقي، أن الامتحانات التجريبية التي ستعقدها الوزارة لطلاب الثانوية العامة، هدفها التأقلم على الامتحانات الإلكترونية والتعرف على شكل الأسئلة، وكذلك اختبار قدرة الشبكات والوقوف على أي مشكلات، للعمل على إصلاحها لتجنبها وقت عقد امتحانات الثانوية العامة في 19 يونيو 2021، موضحا أن الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة ستكون بدون درجات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت الإحصائيات الختامية لامتحان اليوم الثاني التدريبي للصف الأول الثانوي، موضحة أن نسبة الحضور بلغت 97%، بإجمالي 653 ألف طالب.